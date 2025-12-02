¡Luto en la música! Fallece reconocido artista de 35 años en pleno concierto

La escena musical se encuentra de luto tras el fallecimiento de Nahuel Niz, guitarrista de la banda Loca Sensación. El músico, de 35 años, perdió la vida en la madrugada después de desplomarse sobre el escenario mientras se presentaba con su grupo en el bar cultural Blondie.

Las autoridades comentaron que el suceso ocurrió el pasado viernes por la noche, cerca de las 22:30 horas el pasado viernes 28 de noviembre. Según testigos presenciales, el colapso fue repentino y sucedió justo después de que la banda Loca Sensación interpretará el tercer tema de su repertorio musical.

Al punto que un colega de la víctima relató que el momento fue tan inesperado que "nadie sabía qué hacer" inicialmente, señalando: "Se murió tocando en vivo". De igual forma, explicó que Tanto los compañeros de banda como parte del público presente en el bar actuaron de inmediato con el fin de reanimar a Nahuel Niz mientras llegada de la ambulancia.



Este fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. Pese a los intensos esfuerzos médicos y las maniobras de reanimación, Niz no pudo recuperar el pulso, confirmándose su fallecimiento pasadas la medianoche del 29 de noviembre.



¿De que terminó falleciendo Nahuel Niz?

Las autoridades confirmaron que la causa del deceso fue un "paro cardíaco no traumático", descrito como un fallo cardíaco. Según los reportes, el paro podría haber estado vinculado a un malestar previo que se agravó durante la presentación.

De igual forma, su hermano, Nicolás Niz, lamentó que su familiar se fuera "de un paro al corazón" a sus 35 años, "tocando la guitarra haciendo lo que amaba". De igual forma, se conoció que tras la confirmación de esta noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiendo al artista.

La banda Loca Sensación, conformada por Nahuel junto a sus amigos Ezequiel, Lucas y "Tito", expresó su profundo dolor ante la pérdida del guitarrista: "Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra…". Añadieron que su partida dejó un "vacío enorme" y aseguraron que "ya nada va a ser igual".

Por su parte, el local Blondie cerró sus puertas por duelo. Desde el recinto, se enviaron "sinceras y sentidas condolencias" a la familia, compañeros, amigos y seguidores, y se lamentó la "trágica e inesperada pérdida para la escena musical".