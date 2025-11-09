Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
¿YA OLVIDÓ A AIDA VICTORIA?
NUEVA MONTAÑA RUSA EN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / ¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones

¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones

La actriz, recordada por su participación en ‘El Chavo del 8’ y en producciones como La Rosa de Guadalupe, generando profunda tristeza entre sus seguidores.

¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones
¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de María del Carmen Vela, cariñosamente conocida como Maricarmen Vela. Reconocida por su extensa trayectoria de más de seis décadas y su papel en la serie ‘El Chavo del 8’, terminó falleciendo a la edad de 87 años.

La noticia fue confirmada el pasado 7 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA). Su carrera abarcó cine, teatro y una gran cantidad de producciones televisivas, Maricarmen Vela es recordada por su participación en la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños.

Puedes leer: Fallece reconocida mariachi en inesperadas condiciones; así la despidieron

¿Cómo fue la participación de Maricarmen Vela en ‘El Chavo del 8’?

Maricarmen Vela dio vida a ‘Gloria’, la tía de ‘Paty’, un personaje que trajo un toque de frescura y simpatía al clásico programa. Al punto que apareció en el capítulo ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad’.

Te puede interesar

  1. Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia
    Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y creada con ImageFX
    Noticias

    Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia

  2. Fallece reconocida influencer a los 41 años; sufrió un derrame cerebral
    Fallece reconocida influencer a los 41 años; sufrió un derrame cerebral
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imagen tomada de @cocotrucjergirl
    Internacional

    Fallece reconocida influencer a los 41 años; sufrió un derrame cerebral

Dicho episodio es uno de los más recordados, debido a que se trató de la llegada de Gloria causó revuelo en el vecindario y desató los intentos de conquista de ‘Don Ramón’, quien no dudó en cortejarla con su característico humor. Sin embargo, Maricarmen fue la cuarta actriz en representar a este personaje.

Puedes leer: 'Chavo del 8' fue detenido por llevar marihuana; se le chispoteó en el arresto

Por otro lado, su carrera incluye colaboraciones en producciones de Televisa, tales como: La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Chespirito, Quinceañera, Papá Soltero, Cachún cachún ra ra!, y Mujer, casos de la vida real. Además, participó en telenovelas como Lazos de amor y Carita de ángel.

Publicidad

Te puede interesar

  1. bad bunny intrpretando a kiko.jpg
    Bad Bunny causa revuelo al interpretar a Kiko
    Fotos tomadas de: X @nbcsnl
    Entretenimiento

    Bad Bunny sorprende al actuar como “Kiko” de El Chavo del 8 y causa polémica

  2. La Chilindrina sufre aparatosa caída en pleno teatro
    María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘La Chilindrina’
    Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves
    Farándula

    La Chilindrina sufre delicada caída en pleno teatro, ¿una alarma sobre su salud?

¿Qué se supo del fallecimiento de Maricarmen Vela?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) expresaron sus condolencias a sus familiares y compañeros, destacando su estatus como miembro honoraria de ambos sindicatos. Por lo cual, muchos seguidores y colegas la despidieron en redes sociales, remarcando su carisma, profesionalismo y el legado que dejó en la escena mexicana.

Publicidad

Aunque la noticia de su partida fue confirmada por el gremio artístico, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la actriz. Pese a eso, las redes sociales sugieren que puede haber sido por causas naturales debido a su avanzada edad, pese a esto no existe confirmación de su partida.

Mira también: Michael Jackson vuelve a la pantalla: la nueva fecha y el detalle que nadie esperaba

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

El Chavo del 8

Farándula

Video