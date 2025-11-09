¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de María del Carmen Vela, cariñosamente conocida como Maricarmen Vela. Reconocida por su extensa trayectoria de más de seis décadas y su papel en la serie ‘El Chavo del 8’, terminó falleciendo a la edad de 87 años.

La noticia fue confirmada el pasado 7 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA). Su carrera abarcó cine, teatro y una gran cantidad de producciones televisivas, Maricarmen Vela es recordada por su participación en la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños.

¿Cómo fue la participación de Maricarmen Vela en ‘El Chavo del 8’?

Maricarmen Vela dio vida a ‘Gloria’, la tía de ‘Paty’, un personaje que trajo un toque de frescura y simpatía al clásico programa. Al punto que apareció en el capítulo ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad’.



Dicho episodio es uno de los más recordados, debido a que se trató de la llegada de Gloria causó revuelo en el vecindario y desató los intentos de conquista de ‘Don Ramón’, quien no dudó en cortejarla con su característico humor. Sin embargo, Maricarmen fue la cuarta actriz en representar a este personaje.

Por otro lado, su carrera incluye colaboraciones en producciones de Televisa, tales como: La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Chespirito, Quinceañera, Papá Soltero, Cachún cachún ra ra!, y Mujer, casos de la vida real. Además, participó en telenovelas como Lazos de amor y Carita de ángel.

¿Qué se supo del fallecimiento de Maricarmen Vela?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) expresaron sus condolencias a sus familiares y compañeros, destacando su estatus como miembro honoraria de ambos sindicatos. Por lo cual, muchos seguidores y colegas la despidieron en redes sociales, remarcando su carisma, profesionalismo y el legado que dejó en la escena mexicana.

Aunque la noticia de su partida fue confirmada por el gremio artístico, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la actriz. Pese a eso, las redes sociales sugieren que puede haber sido por causas naturales debido a su avanzada edad, pese a esto no existe confirmación de su partida.

