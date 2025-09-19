'Chavo del 8' fue detenido por llevar marihuana; se le chispoteó en el arresto

En un control de rutina realizado por la Policía Militar en la ciudad de Miguel Pereira, Río de Janeiro, se produjo una escena que rápidamente se convirtió en noticia internacional y tendencia en las plataformas digitales.

La intervención, parte de la Operación Seguridad Presente que fiscaliza el transporte público, tuvo lugar a bordo de un colectivo. Los agentes de seguridad abordaron el vehículo y se encontraron con un pasajero inusual: un joven de 24 años vestido de El Chavo del 8.

Según las investigaciones iniciales, la apariencia llamó la atención de los oficiales, quienes lo interrogaron. El joven, caracterizado como el famoso niño de la vecindad, fue revisado en busca de armas u objetos ilegales.

En ese momento, el detenido entregó voluntariamente dos cigarrillos artesanales que contenían una sustancia vegetal prensada similar a la marihuana, indicando que era para su consumo personal.

Tras el hallazgo de la presunta droga, “El Chavo del 8” fue trasladado a la Comisaría 96ª de Miguel Pereira. Sin embargo, lo que debió ser un traslado estándar se transformó en un acto de comedia involuntaria que garantizó su viralización.

Mientras era llevado esposado ante las autoridades ministeriales, el joven comenzó a imitar los gestos y frases característicos del personaje. Testigos y pasajeros filmaron la escena, la cual se popularizó en cuestión de horas, generando miles de comentarios y bromas en la comunidad digital.

Medios locales citados por CNN Brasil reportaron que, incluso, el detenido llegó a la comisaría “como un perro arrepentido, con el rabo entre las patas”, una clara referencia irónica a una de las melodías de la popular serie.

Los videos replicados en línea inspiraron memes con frases emblemáticas como “fue sin querer queriendo” o “se me chispoteó”.

Una vez en la Comisaría 96ª, se labró un acta por consumo personal. El joven fue imputado por uso y consumo de estupefacientes.

Horas más tarde, y tras prestar declaración, el imputado fue dejado en libertad. Las fuentes señalan que, bajo la normativa brasileña, la posesión de pequeñas dosis para consumo personal no conlleva penas de cárcel, aunque puede resultar en advertencias, la imposición de tareas sociales o la obligación de asistir a charlas informativas.

El material incautado (la sustancia asegurada) quedó a disposición de peritos para verificar su composición y determinar su situación legal definitiva.

De esta manera, un control de rutina en un autobús en Río de Janeiro terminó regalando al mundo un insólito momento viral, protagonizado por un admirador del universo de Roberto Gómez Bolaños.