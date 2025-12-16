Comediante Maikol Chacón y su lucha contra la ceguera; se avergonzaba

El reconocido comediante Maikol Chacón, dio detalles sobre su vida y carrera en una entrevista realizada en El Klub de La Kalle. Chacón, quien lleva tiempo haciendo reír al público, considera su falta de visión no como una condición, sino como un don que la vida le regaló.

El invitado comentó que, a pesar de las dificultades de la vida, existen personas como él que salen adelante y se ganan la admiración de la gente.

Maikol perdió su visión, pero no fue desde los 12 años como algunas personas creen, sino desde los ocho años, lo que significa que él sí tuvo una niñez viendo el mundo, la realidad y los colores.



La ceguera se presentó de forma progresiva, y quedó ciego total aproximadamente a los 14 años. Lo último que alcanzó a ver fue durante unas terapias que le realizaron para llevar el control de su visión.

Sin embargo, de niño, era inocente y no veía las consecuencias de su condición. Inicialmente pensaba que era algo normal estrellarse o no ver a su mamá o su papá.

La situación se hizo dolorosa y evidente cuando comenzó a crecer y sus amigos lo invitaban a jugar fútbol, momento en el que empezó a analizar su realidad, era ciego y no podía realizar ciertas cosas.

Antes de dedicarse a la comedia, el sueño principal de Maikol siempre fue la música, aspiraba a ser cantante de música urbana. No obstante, durante esta etapa musical, menciona: "cuando yo cantaba a mí me daba pena ser ciego" y la comedia llegó a su vida después de participar en La Risa Cura.

Allí, el público lo recibió bien, y la misma gente pedía que se quedara como comediante. Los productores de La Risa Cura le ofrecieron entrenamiento y sus primeras clases de comedia.

Luego, conoció a 'Culotauro', quien le ayudó a que sus videos se hicieran virales, desencadenando toda su carrera. Su vida cambió radicalmente, pues la comedia lo sacó de muchos lugares, y ahora, al hablar de su ceguera en sus rutinas, ya no siente vergüenza.

El humor le dio un punto de vista diferente de la vida y le permitió viajar por toda Colombia, presentándose en ciudades como Cali, Palmira, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. Además es considerado por colegas como uno de los mejores comediantes que este país tiene.

En cuanto a cómo vive su día a día, mencionó que maneja las herramientas tecnológicas, y explicó que utiliza una aplicación de accesibilidad que actúa como sus ojos. En Android se llama Talback, y en iPhone, Voiceover.

Esta aplicación lee todo lo que está en la pantalla; si se coloca el dedo encima de WhatsApp o Instagram, el teléfono lee el nombre de la aplicación o el mensaje. Donde el usuario coloca el dedo, la aplicación le lee el contenido.

Respecto a su vida personal, el comediante comentó que tiene pareja, lleva dos años y medio de relación.

Su pareja le escribió a través de Instagram después de verlo en La Risa Cura, lo que activó su cuenta, y muchas mujeres comenzaron a enviarle mensajes. Maikol comentó que fue "amor a primer tacto". El comediante confesó que, si tuviera un deseo para recuperar la visión, lo desearía. Le gustaría volver a ver, aunque sea para ver el rostro de su mujer.

Por otro lado, el comediante envió un mensaje a los jóvenes en Colombia que podrían estar enfrentando un proceso de pérdida de visión. Resaltó que la solución se encuentra en la sonrisa y en burlarse de uno mismo, mencionó que esto siempre funcionará.

La risa no detiene el sufrimiento, pero permite ver el lado bueno de las cosas, fue su consejo principal, y acoplarse a la situación, no quedarse encerrado. Él opina que si alguien se queda en la mala es porque no tiene sueños, ni metas, ni nada.

