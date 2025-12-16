Publicidad

Comediante Maikol Chacón confiesa que sueña con volver a ver

Comediante Maikol Chacón confiesa que sueña con volver a ver

El reconocido comediante pasó por El Klub de La Kalle y reveló que su mayor deseo es poder volver a usar sus ojos para ver.

Comediante Maikol Chacón confiesa que sueña con volver a ver
Comediante Maikol Chacón confiesa que sueña con volver a ver
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Maikol Chacón, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle donde reveló detalles íntimos de su vida. Así mismo, él reveló que su ceguera la llama "cosas traspiés" en un "don". Sin embargo, en medio de la conversación sobre su éxito en la comedia y su vida personal, el humorista hizo una confesión que revela la nostalgia y el anhelo que aún persisten tras la pérdida de su visión, donde reveló que su mayor sueño es ver.

El comediante, explicó que comenzó a tener problemas de visión desde los ocho años y la ceguera total llegó a los 14, tanto es así que el comediante confirmó que sí conoció a Goku "gracias a Dios". Debido a que disfruto la serie de Dragon Ball Z antes de perder su visión.

Puedes leer: Maykol Chacón reconoció a cada miembro de El Klub, ¿le tocó 'una' a Daniela?

De igual forma, también recordó que mientras realizaba terapias para controlar su visión, esto fue lo último que alcanzó a ver fueron tablitas de colores (verdes, amarillas, rojas) que se iluminaban, debido a que después todo se oscureció para él.

Aunque Maikol Chacón explicó que la mejor forma de soportar esto, es burlarse de uno mismo y siempre sonreír. Pero, mostró que el proceso inicial fue complejo, debido a que cuando era joven pensó que tropezarse o no ver a sus padres era algo normal. Fue al crecer, cuando sus amigos lo invitaban a jugar fútbol, que comenzó a analizar: "Claro, es que estoy ciego y no puedo hacer ciertas cosas"

¿Cuál es el mayor sueño de Maikol Chacón?

A pesar de haber encontrado en la ceguera un camino para la comedia, que le ha permitido dejar de lado la pena que antes sentía por su condición, el anhelo de la visión es innegable. Durante la entrevista, se le preguntó si, teniendo la oportunidad de volver a ver, pediría ese deseo. Su respuesta fue inmediata: "Sí, claro, es que es ver”

Puedes leer: Hombre fingió ser ciego por 50 años para ganar dinero: todo terminó en desastre

Por lo cual, Maikol explicó que su deseo no se centra en volver a ver el mundo, sino poder ver el rostro de su novia, con quien ya lleva dos años y medio de relación. Maicol, confesando que desearía recuperar la vista "aunque sea para ver no sé la cara de mi mujer".

Pese al éxito que alcanzó con el humor, el cual es actualmente su vida, y viajado por ciudades como Cali, Medellín, y Cúcuta con su show, conmovió a todos los de la mesa al mencionar su sueño, debido a que explicó que siempre fue hacer música, específicamente ser cantante de música urbana y rap.

Mira la entrevista aquí

