Mitos y manías de las personas ciegas, revelados por Maikol Chacón; muchas no las creerás

Maikol Chacón, pasó por El Klub de La Kalle y reveló que pese a su condición es un experto en navegación, percepción y desmitificación de la ceguera. Además reveló que no solo la comedia lo salvó de la vergüenza de ser ciego, sino que también reveló las "mañas" y los secretos tecnológicos que utiliza diariamente para interactuar con el mundo.

Uno de los mayores mitos sobre la ceguera es cómo las personas interactúan con la tecnología, especialmente con las redes sociales y los celulares. Por lo cual, Maikol reveló que hoy en día, la accesibilidad de los smartphones actúa como sus ojos. Él utiliza una aplicación fundamental: Talback en Android y gracias a esta herramienta funciona leyendo absolutamente todo lo que toca el dedo del usuario.

"Literal, donde su mercé coloca el dedo le va a leer todo", explicó Maikol. Esto le permite saber si tiene el dedo sobre Instagram, WhatsApp, o incluso que le lean un mensaje que le han enviado. Este uso sofisticado de la tecnología desmiente la idea de que los ciegos están aislados del mundo digital.



¿Qué otros secretos reveló Maikol Chacón sobre las personas ciegas?

Por otro lado, cuando el tema se centró en cómo conquista o identifica a una mujer, Maicol admitió que "uno como ciego tiene sus mañas". Aunque no puede ver, su mente compensa creando imágenes. Al escuchar una voz, él puede imaginar características físicas.

Tanto es así que, a lo largo de la entrevista imaginó a una presentadora como "blanquita, monita, carguita, ojos cafés claritos". Esto, con solo sentir su pelo y escuchar su voz, le dan una idea de cómo puede ser la persona.

Además comentó que la voz, el tacto se convierte en un medio sutil de análisis físico, tanto es así que reveló un secreto y es cuando alguien lo guía, él toma el brazo de la persona de cierta manera. Al poner su mano por el antebrazo o el hombro de quien lo guía, puede recoger información sobre la contextura y el físico de la persona.

Por lo cual, no dudo en admitir otra "mañita" más atrevida: usar el pie o la rodilla para analizar la parte inferior de una persona si está haciendo fila. De hecho, con el tacto conoció a su actual pareja, describiendo el inicio de su relación como "amor a primer tacto".

Sumado a esto, el comediante demostró una habilidad sorprendente para "ver" a las personas a través de otros sentidos. Al escuchar la voz, su cerebro automáticamente genera una imagen. Al punto que realizó este experimento con todos los integrantes de la mesa.

