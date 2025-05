Reconocido periodista fue víctima de los ladrones en Bogotá; se le llevaron la bicicleta

La inseguridad en Colombia está que no da tregua. Cada vez es más común que la gente viva con el miedo a flor de piel, sin saber qué puede pasar en cualquier momento y lugar.

Todos los días se escuchan casos de robos , actos violentos y vandalismo en zonas que, en teoría, deberían ser seguras. Eso deja claro que el control por parte de las autoridades no está funcionando del todo. Y las víctimas, que ya no son solo unas pocas, no solo pierden cosas materiales, también cargan con una sensación de estar completamente desprotegidas.

Uno de los casos más recientes fue el del periodista deportivo Ricardo Henao Calderón. El pasado sábado 10 de mayo, mientras regresaba a su casa en bicicleta desde el Alto de Patios, fue víctima de un robo. El hecho ocurrió en la calle 116, en Bogotá.

Él mismo contó lo que pasó en un video que subió a su cuenta de Instagram: “Les voy a contar una historia que me pasó hoy: me robaron mi bicicleta”. Dijo que, como de costumbre, salió a montar bici y, de regreso, un tipo en otra bicicleta se le acercó para hablar de deportes.

Todo parecía normal hasta que, en medio de la charla, el hombre intentó darle una tarjeta con sus datos para salir a montar otro día. Ricardo se detuvo un momento y fue ahí cuando apareció otro tipo. De repente, el primero le dijo que lo que quería en realidad era llevarse la bicicleta.

“El tipo me dijo: ‘necesito su bicicleta, no le vamos a hacer nada, pero bájese’", relató. Aunque no fue un robo violento, sí fue un engaño que lo dejó con un mal sabor.

Publicidad

Con algo de frustración, comentó que no entendía cómo pasó todo tan rápido y que, para colmo, no había nadie cerca para ayudar. También expresó lo difícil que es perder algo que le costó tanto esfuerzo conseguir: “No es tan fácil volver a comprar una bicicleta buena”, dijo.

A pesar de todo, Ricardo se mostró tranquilo porque, al menos, salió ileso. “Uno termina agradeciendo que no le pasó nada grave… que no hubo un arma o algo peor”, comentó.

Publicidad

Sin embargo, cerró con una reflexión triste: “Se siente el vacío y la angustia de saber que uno ya no puede ni saludar a alguien en la calle porque no sabe si esa persona le va a hacer daño”.