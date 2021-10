Ciclista profesional fue víctima de robo en Bogotá; le hurtaron su bicicleta a días de competir

Un nuevo caso de inseguridad se registró sobre las 5:15 de la mañana de este miércoles, 13 de octubre, en el barrio Bolivia, localidad de Engativá , cuando un sujeto armado abordó a un ciclista profesional y le hurtó sus pertenencias, entre ellas su bicicleta de alta gama.

Así lo contó Cristian Camilo Restrepo para el informe matutino de Noticias Caracol , el cual se encontraba a vísperas de participar en una importante competición que tendrá lugar en Aguazul, Casanare, y que empezará desde el próximo viernes.

"Yo me dirigía a hacer mi entrenamiento, cuando en la carrera 104 con calle 83 sale un hombre con un arma blanca, me empuja y me hace perder la estabilidad. Apenas me ve caer al piso coge la bicicleta y al montarse, él no logra impulsarse; logró forcejear con él , pero al ver que ya estaba en peligro mi integridad pues yo lo dejo ir", aseguró Restrepo.

Gracias a la colaboración de sus compañeros quienes le prestaron una bicicleta, el joven podrá asistir a la clásica nacional: "Con los amigos que tengo y gracias la difusión del robo, me lograron prestar una bicicleta. Estamos haciendo todo lo posible para ir lo mejor a la carrera".

Restrepo ya hizo todos los avances judiciales para ejercer su denuncia, a la espera de que la Policía de Bogotá logre recuperar su bicicleta avaluada en casi 12 millones de pesos.

Por otro lado, en la última encuesta de 'Bogotá cómo vamos', ciudadanos de la capital del país calificaron la administración de la alcaldesa Claudia López como mala con un 61%, ascendiendo su imagen de desfavorabilidad por el mal manejo frente a la fuerte ola de inseguridad.