Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
LINK PROSPERIDAD SOCIAL
SUPERLUNA EN TAURO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia

Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia

El reconocido periodista fue autor del libro ‘Los jinetes de la cocaína’, además de otras investigaciones contra el narcotráfico.

Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia
Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y creada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de oct, 2025