Érika Zapata revela cuántas cirugías estéticas tiene: ¿nada es natural?

Una de las personas más reconocidas por su personalidad y forma en contar las historias es Érika Zapata, quien tomó mucha popularidad en los colombianos debido a su tono característico lo que permitió conectar con las personas a lo largo del país. Sin embargo, en las últimas horas la presentadora reveló la cantidad de cirugías estéticas que se realizó.

A través de una entrevista, Érika Zapata despertó la curiosidad de todos sus seguidores debido a que compartió las intervenciones quirúrgicas a las que se terminó sometiendo y confirmó si se haría otra, ahora que tiene mayor popularidad. Dicha revelación ocurrió en una entrevista que brindó la periodista de Noticias Caracol.

Durante una entrevista que entregó con La Revista Vea, Érika Zapata comentó que pasó por dos procedimientos que marcaron un antes y un después en su vida; debido a que estos fueron necesarios para que ella pudiera hacer su vida con normalidad y sin tantas dolencias que estaba teniendo.

¿Cuáles han sido las cirugías que tiene Érika Zapata?

Inicialmente, la periodista de Noticias Caracol comentó que lo primero que hizo fue una reducción de busto por gigantomastia, una condición en la que el pecho crece excesivamente, este problema le generó fuertes dolores de espalda y dificultades para vestirse con comodidad.

Érika comentó que esta cirugía le permitió recuperar confianza y seguridad en su apariencia. “Me tocó ir al médico y me dijo: ‘claro, tienes gigantomastia, ¿Cómo te has aguantado ese peso tantos años (…) yo sabía que tenía el problema, pero pensé que eso podía dar espera”

Sumado a esto, Érika Zapata comentó que el otro procedimiento que tuvo fue relacionado a su salud dental, esto debido a los 15 años que le ocasionó la pérdida de dos dientes. Gracias a esto, la periodista hizo un tratamiento en sus dientes tiempo después, y mejoró su bienestar general.

Finalmente, la periodista enfatizó que se haría cirugías por vanidad, esto gracias a la autoaceptación que tiene con ella misma y aprendió a qué se siente bien con su imagen y no espera a caer en la superficialidad del mundo. Pese a eso, sí afirmó que se realiza retoques en su rostro por salud.

La antioqueña confesó que si usa rellenos con Botox para contar con un rostro armonioso y estético, enfatizando en que ahora que tiene el dinero y la disponibilidad de hacerlo, y afirmó que le gusta cuidarse la piel.

