Érika Zapata rompe el silencio sobre su peor tusa y revela cómo logró superarla

Una de las caras reconocidas por las personas es la periodista y corresponsal de Antioquia, Érika Zapata de Noticias Caracol, quien tomó mucha popularidad por su forma de contar las historia de su región con su tono característico lo que permitió conectar con las personas a lo largo del país.

Sin embargo, en las últimas horas Érika Zapata despertó la curiosidad de todos sus seguidores debido a que está compartió una historia personal. La cual tiene que ver con el ámbito amoroso. Dicha revelación ocurrió en una entrevista que brindó la periodista de Noticias Caracol.

A lo largo de esta entrevista, la reportera indicó que su experiencia en lo relacionado con lo amoroso no es la mejor, debido a que hubo un hombre que la lastimó y le causó una fuerte tusa hace unos días. “Me encontré al diablo, ahí si fue como perros en misa”, comentó Érika Zapata.

¿Cómo superó la tusa Érika Zapata de este hombre?

Érika Zapata explicó que fue su primer novio quien le rompió el corazón, esto tras tener actitudes malas con ella y previamente le hizo creer que había algo genuino. Al punto que cuando terminaron, ella terminó rompiendo en llanto al descubrir que este hombre seguía hablando con su expareja. Una vez superó esto, comprendió que su vida amorosa sería difícil.

“Ahí sí caí en las peores manos, en las equivocadas. En ese caso sí sería mi primer novio, que esa es la razón de por qué la gente me vio por ahí llorando en redes hace poquito, que eso se viralizó porque no supe aceptar qué se siente que se burlen de ti. Yo he cruzado todo tipo de dificultades en mi vida, menos ese tipo de situaciones. Hace 25 días, las atravesé”, resaltó.

Sumado a esto, agregó que llegó a estar ilusionada con esta persona, al punto que le confesó a su mamá sobre esta relación. Pese a eso, el hombre le hizo comentarios inapropiados y la llegó a lastimar, situación que provocó que ella grabara un video que compartió en sus redes.

Finalmente, Érika Zapata comenta que fue una persona cercana que le ayudó a abrirle los ojos y explicarle que no tenía que sufrir por este tipo de situaciones. Además, le recordó las virtudes que esta tiene y lo lejos que había llegado en el ámbito laboral, resaltando su valentía en todos los aspectos.

