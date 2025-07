Erika Zapata, está atravesando difícil momento: "No merezco sufrir tanto"

La periodista Erika Zapata, figura querida de Noticias Caracol y conocida por su distintivo acento paisa y autenticidad, ha conmovido a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de vulnerabilidad sobre una profunda tristeza personal. Esta confesión, aunque eliminada minutos después, reveló el lado más íntimo de su vida, lejos de la imagen de fortaleza que proyecta en televisión.

Desde su debut hace más de cuatro años, Erika se ha ganado el corazón de los colombianos por su carisma y la humanidad con la que narra las realidades del país. Sin embargo, detrás de su éxito profesional, la periodista dejó entrever que su vida personal no atraviesa el mismo buen momento.

El mensaje que tocó fibras sensibles decía: “¿Qué es este dolor, Dios? (…) A veces le pido mucho a Dios que se acuerde de mí y que mi corazón esté bien. Yo no soy una persona perfecta, pero no merezco sufrir tanto cada vez que quiero amar como las otras personas. Soy usada, botada y lastimada”.

Aunque no especificó la causa exacta de su dolor, la interpretación general de sus seguidores apuntó a una decepción amorosa, un tema que Erika ha abordado previamente en entrevistas, donde ha manifestado su deseo de encontrar una relación estable.

La reacción de sus seguidores fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, solidaridad y afecto, elogiando su valentía al hablar de sufrimiento emocional, especialmente siendo una figura pública. Muchos destacaron la importancia de su franqueza, que permite a otros identificarse con sus experiencias y sentirse menos solos.

En un video en TikTok, visiblemente afectada y entre lágrimas, Erika profundizó sobre su estado de ánimo: “Es de esos días en los que uno amanece triste, triste, acaba’o. Yo a veces le muestro mucha fortaleza a la gente, pero en la vida personal hay cosas que duelen mucho”.

Mensaje de Erika Zapata en redes sociales /Foto: captura de pantalla X Erika Zapata

Además, reveló su anhelo por experimentar el amor, algo que, según sus palabras, nunca ha tenido en su vida, a pesar de sus intentos. "Cuando yo he querido quizás vivir, cuando la otra gente se enamora... Yo no sé cómo he tenido mucha fortaleza a veces en momentos de la vida complejos", expresó, mostrando una faceta profundamente humana.

A pesar de la ola de apoyo, también hubo comentarios con consejos de superación y algunas críticas por "ventilar" su vida privada o por haber borrado publicaciones anteriores. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores valoró su transparencia.

Recientemente, Erika había sido noticia por someterse a una mamoplastia de reducción, una decisión que buscaba mejorar su bienestar físico y emocional, demostrando su apertura para compartir aspectos íntimos de su vida.

La historia de Erika Zapata ha servido de inspiración, representando el trabajo arduo y la perseverancia. Sus redes sociales, más allá de ser una vitrina profesional, son un espacio donde comparte sus sueños, su entorno familiar y sus retos, conectando de manera genuina con una audiencia que la ve no solo como periodista, sino como una persona real que enfrenta las mismas batallas emocionales.

Aunque el motivo exacto de su dolor actual no fue revelado, la periodista compartió una cita de Mario Benedetti en Instagram: "Usted relájese, hay cosas que llevan su tiempo y otras que el tiempo se las lleva", indicando su proceso de sanación.