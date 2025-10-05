Bad Bunny sorprende al actuar como “Kiko” de El Chavo del 8 y causa polémica

Bad Bunny volvió a robarse el show, pero esta vez no con su música, sino con su faceta como actor y comediante. El artista puertorriqueño fue anfitrión de Saturday Night Live, uno de los programas más reconocidos de la televisión estadounidense, y sorprendió al público con una parodia inspirada en El Chavo del 8, el clásico mexicano que marcó generaciones en toda Latinoamérica.

Durante el sketch, el intérprete de “Tití me preguntó” se transformó en “Kiko”, personaje que hizo célebre el actor Carlos Villagrán. Con el característico gorro, los cachetes inflados y los gestos exagerados, Bad Bunny recreó de manera divertida la esencia del popular niño mimado del vecindario. Su actuación, llena de humor y referencias al programa original, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del episodio.

Las redes sociales estallaron minutos después de la emisión. En X (antes Twitter), TikTok e Instagram comenzaron a circular fragmentos del sketch, acumulando millones de reproducciones en pocas horas. Los seguidores del artista destacaron su espontaneidad y la manera en que logró conectar con la audiencia latina a través de un símbolo tan querido como El Chavo del 8.



el chavo del ocho (english version) pic.twitter.com/6WfBi0Ia1F — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

“¡¡¡Dios mío!!! ¿El Chavo del Ocho en SNL? ¡Bad Bunny lo hizo posible!”, escribió un usuario. Otros celebraron el gesto del cantante por representar a la comunidad latina en un espacio internacional. “Me encanta cómo honró nuestra cultura llevando al Chavo a un escenario tan importante”, comentó otro fan.



¿Cómo tomaron esta parodia en México?

La parodia también fue bien recibida en México, donde el personaje de Kiko es parte del imaginario popular. Muchos espectadores destacaron que la actuación del puertorriqueño fue un homenaje respetuoso y divertido a la comedia que unió a América Latina. “El Chavo del 8 literalmente nos representa a todos, y ver eso en SNL es histórico”, escribió un usuario mexicano.

Además del sketch, Bad Bunny aprovechó su participación para demostrar su versatilidad. Interpretó varias de sus canciones en vivo y apareció en otras parodias junto a los comediantes del elenco, mostrando soltura y sentido del humor. Sin embargo, fue su imitación de Kiko la que se robó la atención del público y reafirmó su estatus como una figura global capaz de moverse con éxito entre la música y la televisión.

Con esta aparición, el artista volvió a confirmar que su influencia trasciende los escenarios musicales y que, con su carisma, puede transformar cualquier aparición en un fenómeno viral.

