Bad Bunny dará concierto GRATIS: fecha, hora y todo lo que debes saber

Los fanáticos de Bad Bunny alrededor del mundo tienen una cita ineludible: el próximo 20 de septiembre de 2025, el multipremiado artista puertorriqueño cerrará su aclamada residencia “No me quiero ir de aquí: Una Más” en el icónico Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

Lo que hace a este evento aún más especial es que, por primera vez, será transmitido en vivo y de forma gratuita a nivel mundial, abriendo las puertas virtuales del show a millones de seguidores que no pudieron asistir en persona.

Tras nueve funciones exclusivas y agotadas para residentes de Puerto Rico, que comenzaron el 11 de julio de 2025, el "Conejo Malo" extiende esta experiencia única a una audiencia global.

Los interesados podrán sintonizar este histórico concierto sin costo adicional a través de tres plataformas clave: la aplicación de Amazon Music, el canal oficial de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic), y Prime Video (disponible para todos los clientes de Amazon).

El espectáculo dará inicio a las 8:30 p.m. ET. Para la audiencia latinoamericana, los horarios se adaptan: en México, Perú y Colombia, la transmisión comenzará a las 7:30 p.m.; en Argentina, será a las 9:30 p.m.

Los fans en España (península) deberán esperar hasta las 2:30 a.m. del 21 de septiembre para vivir la magia desde San Juan.

Más allá del despliegue musical, este concierto final posee un profundo componente cultural y social. Coincide con el octavo aniversario del devastador huracán María, convirtiéndose en un poderoso símbolo de resiliencia y orgullo para Puerto Rico.

Bad Bunny ha reforzado a lo largo de su residencia el vínculo con su tierra natal y la identidad puertorriqueña, una visión que, según Noah Assad, CEO de Rimas Entertainment, busca que “el mundo descubra a Puerto Rico, lo apoye e invierta en su futuro”.

La colaboración entre Bad Bunny y Amazon trasciende los límites de la música y la transmisión. Juntos, han impulsado significativas iniciativas en la isla, incluyendo programas de educación y tecnología (como apoyo a la educación STEM para estudiantes y docentes), proyectos de alimentación y agricultura para respaldar a los agricultores locales, y el desarrollo económico a través de la tienda “comPRa Local” en Amazon.com, que destaca productos y creaciones puertorriqueñas con el sello “Hecho en PR”. Este esfuerzo conjunto subraya el compromiso del artista con su comunidad y el fortalecimiento de la economía local.

Este evento marca el cierre de un ciclo especial para Bad Bunny, quien actualmente lidera la lista de nominados a los Latin Grammy 2025 con doce menciones y ha consolidado su posición en la cima de la música latina con su disco “Debí tirar más fotos”. Es una oportunidad única para vivir la despedida de una residencia que ya es historia y un testimonio del inquebrantable espíritu de Puerto Rico.

