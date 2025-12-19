Descubren delicado detalle en bebé de jueza Vivian Polanía; complicaría el caso

Las autoridades judiciales y policiales continúan las labores de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco en su apartamento en Cúcuta (Norte de Santander), junto a su bebé de aproximadamente dos meses de edad. El menor fue encontrado con vida y trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

El hallazgo se produjo el 17 de diciembre de 2025, cuando la jueza no respondía a las llamadas de familiares ni de personas cercanas. Ante la falta de comunicación y la ausencia de respuesta en la puerta de su vivienda, equipos de seguridad y familiares coordinaron la entrada al apartamento, donde encontraron a Vivian sin signos vitales y al bebé a su lado.

¿Qué pasó con el hijo de la jueza Vivian Polanía?

Después que se confirmara el deceso de la jueza, el menor fue trasladado de inmediato a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica, donde permanece bajo observación médica.



De acuerdo con las autoridades, el bebé presentaba signos de deshidratación y posibles efectos de no haber recibido comida durante varias horas, por lo que se activaron los protocolos de atención para garantizar su bienestar.



Por lo tanto, un elemento que llamo la atención de los investigadores es que el bebé no estaba registrado oficialmente, pese a tener cerca de dos meses de nacido. Al momento de su traslado, el menor solo contaba con un certificado de nacido, lo que implica que aún no se había tramitado su registro civil. Este aspecto fue incluido en las diligencias que están curso.

Asimismo, las autoridades competentes, incluidos la Fiscalía y la Policía Nacional, han señalado que hasta ahora no se han observado indicios claros de violencia en la escena, si bien continúan las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la jueza Polanía.

Los resultados de la autopsia, junto con otras diligencias forenses, serán claves para establecer las causas precisas de su fallecimiento.

Por lo tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue informado del caso y asume los protocolos de restablecimiento de derechos para el menor, que incluirán decisiones sobre su custodia una vez que reciba el alta médica.

La información oficial disponible hasta ahora indica que la investigación permanece en curso, con el fin de esclarecer todos los elementos relacionados con este caso.

