La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Hoy me siento profundamente feliz”: reconocido actor revela que vive con VIH

“Hoy me siento profundamente feliz”: reconocido actor revela que vive con VIH

El artista decidió hacer pública su condición después de varios años y explicó por qué eligió este momento para contar su historia de manera abierta.

Actor revela que tiene VIH
Reconocido actor comparte que padece VIH, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

El actor, director y guionista Eduardo Casanova, de 34 años y reconocido por su trabajo tanto en televisión como en cine independiente en España, anunció públicamente que vive con VIH. La revelación la realizó a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de información sobre un próximo proyecto audiovisual.

Casanova, cuyo nombre completo es Eduardo Reina Valdehita, saltó a la fama por interpretar a Fidel Martínez en la serie “Aída”, rol que lo convirtió en un rostro familiar para las audiencias españolas.

Puedes leer: Actor recordado por La Máscara fue encontrado sin vida en su apartamento; esto se sabe

Reconocido actor revela que tiene ViH

Su carrera posteriormente se enfoca en la dirección y escritura de cine y televisión, con proyectos reconocidos en festivales internacionales que exploran temas sociales y de identidad.

En su mensaje, el artista explicó que decidió hacer pública su condición “cuando él ha querido y ha podido” , su objetivo es ayudar a otras personas que también viven con VIH.

Según Casanova, gran parte de las personas con esta condición no suele compartirla por el estigma social que aún persiste, algo que él busca contribuir a cambiar con su testimonio. “Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, escribió Casanova en su publicación.

“Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”, agregó el actor y cineasta.

Casanova también resalta en su mensaje que habla con dignidad de su situación y aboga porque más personas con VIH puedan compartir su experiencia sin miedo al rechazo. El actor señala que el estigma social sigue siendo un factor que lleva a muchos a guardar silencio sobre su diagnóstico.

Puedes leer: Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson

Además de su labor artística, Casanova aborda el tema del VIH en su trabajo creativo. Su reciente serie Silencioexplora temáticas relacionadas con la pandemia del VIH desde perspectivas poco convencionales, y también sirve como plataforma para discutir las experiencias de quienes viven con el.

Tras el anuncio, la respuesta fue inmediata y empatica. Carmen Martín, la coordinadora estatal de VIH y sida, lo calificó de “acto de generosidad” que rompe las barreras: “Visibiliza el peso del miedo al rechazo y pone sobre la mesa la conversación de lo que significa cargar con VIH”.

Mira también: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

