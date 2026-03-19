VIDEO: Pastor que intentó acceder a hijastra hace confesión sobre su esposa: "Nadie sabe"

El sonado caso del pastor cristiano en Chinchiná que intentó desaparecer a su hijastra luego de retenerla y accedería, volvió a sonar en Colombia luego de que el hombre hablara desde la cárcel y contara detalles de lo ocurrido el 29 de abril de 2025 en una finca de la vereda San Andrés.

Los hechos iniciaron cuando el pastor de una iglesia cristiana engañó a su hijastra para llevarla a la finca donde la retuvo, la amarró con cuerdas y abusó de ella; posteriormente comenzó a cavar un hueco asegurando que le quitaría la vida y la enterraría allí para no despertar sospechas. Sin embargo la joven logró soltarse y correr por la vereda, gritando, hasta despertar la atención de vecinos que lograron socorrerla.

Ahora el pastor, quien ya fue condenado a más de 43 años de prisión, habló desde la cárcel dando detalles de los hechos que sacudieron la país, confesando además cómo inició su plan de acabar con la menor de edad.



Pastor de Chinchiná confiesa que también iba a acabar con su esposa

La confesión del hombre se dio a través de una entrevista al podcast Conducta Delictiva, en la que narró todo lo ocurrido aquel día e incluso reveló fríos detalles sobre la totalidad de su plan, que además incluía a su pareja, la mamá de la joven.



"La decisión se tomó el lunes 28; en esos últimos tres meses, inclusive, esto si no lo sabe nadie, empecé a batallar no solamente con accederla, sino con matarla. Y no solamente a ella, sino también a mi esposa", dijo el hombre desde la cárcel.



En su testimonio, Ramírez intentó justificar sus actos asegurando que actuó bajo la influencia de “voces internas” y señaló que experimentaba un deseo sexual que calificó como “insaciable”. También dijo que había buscado ayuda médica sin obtener resultados.

Según su versión, la atracción hacia su hijastra se habría desarrollado tiempo antes del hecho y aseguró que su esposa, mamá de la víctima, conocía de aquella atracción. Asimismo aseguró que el ataque no fue improvisado, ya que comenzó a planearlo desde el 28 de abril de 2025.

El hombre condenado también manifestó que, en los días previos a cometer los hechos, pasó por su mente no solo abusar de la menor, sino también quitarle la vida y desaparecerla; pero no conforme con eso, también planeó acabar con la vida de su propia pareja sentimental.

De acuerdo con su relato, estas ideas se intensificaron días antes de secuestrar a la menor de edad. En el podcast Ramírez señaló que el día de los hechos engañó a la menor, la amarró y luego comenzó a intimidarla con el fin de evitar que se resistiera.

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"Había un ataque en mi mente. Yo no lo entendía y luchaba con eso: ‘Y yo no, a mi esposa la amo’. Con la niña tenía una fricción y una de las armas fue el odio, porque la niña creó un odio hacia a mí, y se creó un odio de mí hacia la niña también. Fue algo terrible”, afirmó Ramírez.