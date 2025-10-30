¡Luto en la TV! Falleció reconocido actor de El Príncipe de Bel-Air; tenía 42 años

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras la confirmación del fallecimiento del querido actor infantil Floyd Roger Myers Jr Myers, quien falleció a la edad de 42 años. Con el paso de los años, se fue alejando de los sets de filmación, dedicando su vida a una importante labor social.

Se conoció que el deceso de Floyd Roger Myers Jr fue causado por un ataque cardíaco. Según se informó, el actor murió la madrugada del miércoles 29 de octubre en su casa, ubicada en el estado de Maryland, Estados Unidos. Noticia que fue entregada por la madre de este actor.

Puedes leer: Joven de 26 años falleció por exceso de trabajo; así era su jornada y funciones



Renee Trice, mamá de Floyd mencionó que esta no era el primer episodio de salud grave que enfrentaba su hijo, ya que el actor había logrado sobrevivir a tres infartos previos en el pasado. Por otro lado, ella confesó que la noche previa a su fallecimiento había hablado con este.

Tras confirmarse su partida, las redes sociales se han inundado con imágenes de su rostro y las condolencias de quienes seguían su vida y recordaban su paso por la televisión. En especial por su participación en la conocida serie juvenil El Príncipe de Bel-Air, donde tuvo un rol secundario.



¿Cuál fue el papel que cumplió Floyd Roger Myers Jr en El Príncipe de Bel-Air?

Floyd Roger Myers Jr. tuvo su momento de apogeo y alcanzó la fama siendo solo un niño, cuando participó en la exitosa serie “El príncipe de Bel-Air”. Dentro de la producción, el actor se puso en la piel del personaje que interpretaba Will Smith en su juventud, representando en un capítulo el pasado del protagonista.

Puedes leer: Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia

Publicidad

Además de su papel en la serie, Roger Myers Jr formó parte del elenco de la miniserie “The Jacksons: An American Dream”. En esta miniserie, interpretó al personaje de Marlon Jackson de niño. Mientras que su última aparición conocida como actor fue en el año 2000, cuando participó en un episodio de “Young Americans”.

La familia del actor también compartió su dolor. Su hermana, Tyree Trice, lo describió como “un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaron a todos los que lo conocieron”. Roger Myers Jr. deja a sus cuatro hermosos hijos Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox, y su familia enfrenta una pérdida inimaginable.

Publicidad

El fallecimiento de Floyd Roger Myers Jr. ocurre apenas tres meses después de la partida de Jamal Warner, quien también formó parte del elenco de El príncipe del rap y falleció a los 54 años.

Mira también: Inesperada reacción de Claudia López al ver a Jhovanoty imitándola