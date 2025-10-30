Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / ¡Luto en la TV! Falleció reconocido actor de El Príncipe de Bel-Air; tenía 42 años

El actor que dio vida a un icónico personaje de El Príncipe de Bel-Air falleció a causa de un infarto fulminante, según confirmó su familia.

¡Luto en la TV! Falleció reconocido actor de El Príncipe de Bel-Air; tenía 42 años, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de oct, 2025