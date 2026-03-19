Astrólogo hace advertencia al futuro de Juan Daniel Oviedo por ser vice de Paloma Valencia

Continúan apareciendo movimientos en relación a la política del país, en especial cada día más que se acercan las elecciones presidenciales. Ante esto, Daniel Daza, astrólogo que acertó en su predicción de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño habló con Daniel Coronell y lanzó una advertencia a Juan Daniel Oviedo por su decisión.

Según el análisis de Daza se centra en las decisiones de carrera tomadas por Oviedo, tanto es así que para él, este desaprovechó una oportunidad de oro al no enfocarse en la Alcaldía de Bogotá, un cargo que, bajo su perspectiva astral, tenía todas las posibilidades de ganar en los siguientes años.

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Daniel Daza fue enfático al señalar que, si Juan Oviedo lo hubiera consultado, su recomendación habría sido lanzarse a la alcaldía, pues era la ruta más acertada para consolidar su poder.



“Esa era la ruta más acertada para él. También habría podido considerar la Cámara, la Gobernación, el Senado o incluso la presidencia, pero en este caso, la alcaldía le habría dado un alcance mucho mayor”, señaló en su intervención con el periodista.

¿Qué comentó Daniel Daza sobre el futuro político de Juan Daniel Oviedo?

Sumado a esto, el astrólogo analizó por el lado de los astros qué dicen estos entre los integrantes de la fórmula de centro-derecha. El astrólogo reveló que Oviedo es Piscis, mientras que su compañera de fórmula, Paloma Valencia, es Capricornio.

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En el lenguaje de los astros, Daza sostiene que Capricornio "se devora" a Piscis. Esta dinámica energética sugiere que la figura de Valencia terminará opacando por completo el desempeño y la visibilidad de Juan Daniel Oviedo, lo que aceleraría su declive en la arena pública.

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"Yo le habría dicho que no se metiera en la fórmula vicepresidencial", afirmó Daza, sugiriendo que esta alianza es la causa principal de lo que él define como una sentencia de estancamiento para el político, al punto que mencionó que esto le podría causar una especie de ‘muerte política’.

Según el análisis de Daniel, los signos zodiacales atraviesan ciclos específicos que definen ventanas de oportunidad estratégicas. En el caso de Oviedo, el astrólogo afirmó que el político tiene hasta el 20 de junio de 2026 para intentar aprovechar una ventana crucial en su vida política.

Paloma Valencia confirma a Juan Daniel Oviedo: “Bienvenido señor vicepresidente” Foto: imagen tomada de redes sociales

Finalmente, al ser consultado sobre si Juan Daniel Oviedo llegará algún día a la Casa de Nariño, la respuesta de Daza fue un rotundo "definitivamente no". Indicando que su decisión de ser fórmula de Paloma Valencia lo va terminar afectando.

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