VIDEO: Momento exacto del choque de helicópteros en Brasil; fallecieron seis personas

Si te encuentras con la impactante noticia de un accidente aéreo en Brasil, debes saber que el mundo del entretenimiento está de luto. El domingo 14 de junio de 2026, una tragedia sin precedentes sacudió el cielo de Río de Janeiro cuando dos helicópteros particulares chocaron en pleno vuelo.

El suceso ocurrió exactamente a las 8:59 de la mañana sobre el exclusivo sector residencial de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad.

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Las imágenes captadas en video, que ya circulan de forma masiva, muestran el momento preciso de la colisión que terminó con la vida de seis personas de manera instantánea.



Entre los fallecidos se ha confirmado la presencia de dos figuras muy queridas en las redes sociales: el irreverente youtuber argentino conocido como Gaspi (Gaspar Prim Díaz) y el polifacético cantante estadounidense Oliver Tree.

¿Cómo fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro?

Una de las aeronaves sufrió una gran explosión al tocar tierra en un terreno abierto. Por otro lado, el segundo helicóptero, aunque no explotó tras el golpe, quedó completamente destruido con su estructura hacia arriba.

Los restos metálicos y piezas de los motores terminaron esparcidos en un radio de unos cien metros a la redonda del punto de caída.

La magnitud del desastre fue tal que los restos de los aparatos se precipitaron sobre el aparcamiento privado de una iglesia abandonada. Este lugar no estaba vacío; actualmente es utilizado para el almacenamiento logístico de la multinacional automotriz china BYD.

"Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

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Como consecuencia del combustible aeronáutico derramado, se propagó un incendio feroz que destruyó por completo al menos veinte automóviles eléctricos de la marca que estaban estacionados en el lugar.

Las detonaciones de los vehículos alertaron a los vecinos, mientras una densa columna de humo negro cubría la Avenida das Américas por varias horas.

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¿Qué se sabe de las víctimas del accidente en Brasil?

El reporte del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, que desplegó a 45 efectivos y quince vehículos de rescate, confirmó el deceso de los cinco ocupantes del primer helicóptero y del piloto de la segunda unidad.

Si sigues de cerca el contenido digital, sabrás que la pérdida de Gaspi es un golpe duro para la comunidad argentina. Gaspar Prim Díaz se había vuelto famoso por sus entrevistas callejeras en Buenos Aires, utilizando un estilo rústico y un micrófono envuelto en cinta aislante.

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Su canal superaba los dos millones de suscriptores y estaba por participar en "La Velada del Año" de Ibai Llanos.

Por su parte, Oliver Tree era una estrella global del pop alternativo e indie rock, conocido por su éxito "Life Goes On" y su estética de "peinado de taza".

Las autoridades brasileñas, incluyendo la Policía Civil y técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), ya se encuentran realizando las labores periciales para determinar qué causó que estas dos aeronaves compartieran la misma trayectoria de forma fatal.

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