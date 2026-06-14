Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era una joven brasileña de 21 años residente del municipio de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo.

Se destacaba por ser una profesional dedicada al ámbito deportivo, habiéndose graduado recientemente en las carreras de Educación Física y Gestión Deportiva.

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En sus redes sociales, Maria Eduarda solía mostrarse como una persona sumamente activa que disfrutaba del contacto directo con la naturaleza, el bienestar físico y las actividades al aire libre, compartiendo frecuentemente imágenes de su rutina vinculadas al ejercicio y los deportes.

Horas antes del fatal desenlace ocurrido este sábado, la joven compartió con sus seguidores imágenes del lugar donde se realizaría la actividad.

IMÁGENES: Ella era Maria Rodrigues, mujer de 21 años que fue lanzada de bungee sin cuerda Foto: Redes sociales de Maria Rodrigues

En una de sus historias de Instagram, publicó una vista desde el Ponte do Esqueleto, el viaducto desde donde saltaría, acompañada de una frase que hoy resulta estremecedora:

“¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”.

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También posteó fotos de las pulseras de identificación del evento y de los instructores con el equipo ya colocado, mostrando su entusiasmo por la experiencia. Tras confirmarse su fallecimiento, su perfil en redes sociales fue eliminado.

¿Qué le ocurrió a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas?

El suceso ocurrió durante una jornada de turismo de aventura en el viaducto conocido como Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo muy concurrida ubicada entre Limeira y Cordeirópolis, en el interior de São Paulo.

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Maria Eduarda había contratado los servicios de las empresas “Entre cuerdas” e “Ih voei”, pagando un valor de 180 reales por un salto de puentismo desde una altura de aproximadamente 40 metros.

VIDEO: Mujer fallece al ser lanzada de bungee jumping; olvidaron amarrarle la cuerda Foto: Redes sociales

Lo que debía ser una experiencia extrema controlada se convirtió en un accidente mortal cerca de las 10:00 de la mañana, cuando los instructores responsables la lanzaron al vacío sin haber asegurado previamente los arneses y cables de seguridad al equipo de protección.

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La caída libre terminó en un impacto directo contra el suelo que le provocó politraumatismos y una muerte instantánea ante la mirada de los presentes.

¿Qué se sabe sobre las circunstancias del accidente y los responsables?

La joven no se encontraba sola al momento del salto; estaba acompañada por su prometido, quien presenció toda la secuencia desde la superficie del puente.

El impacto emocional del suceso fue tan severo que su pareja sufrió una descompensación en el lugar y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras entrar en un fuerte estado de shock.

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A pesar de los intentos desesperados de los testigos por iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, los equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) solo pudieron constatar el deceso al llegar al sitio.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, resultando en la detención de seis personas vinculadas a la organización del evento.

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Según los informes de la Policía Militar, dos de los empleados intentaron darse a la fuga a través de una zona boscosa tras la caída de la joven, pero fueron localizados y capturados gracias al apoyo de un helicóptero Águia.

Actualmente, tres de los implicados están bajo investigación por homicidio con dolo eventual, debido a la negligencia manifiesta de autorizar el lanzamiento sin verificar la sujeción de la cuerda.

Por su parte, la defensa de los trabajadores argumentó que la actividad no está expresamente prohibida en la zona, calificando el hecho como una "triste tragedia" dentro de un evento que contaba con cerca de 100 participantes.