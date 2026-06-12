Video revela el momento del ataque contra Niño Guerrero, líder máximo del Tren de Aragua

Las imágenes, que muestran una fuerte explosión en una zona apartada de Venezuela, comenzaron a circular luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.

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La grabación rápidamente captó la atención internacional debido a que mostraría el momento del operativo militar que habría puesto fin a la búsqueda de uno de los nombres más conocidos dentro de esta organización nacida en Venezuela.

Desde que el material empezó a compartirse, miles de usuarios han reaccionado a las imágenes. El interés no solo gira alrededor del video, sino también por los detalles del operativo y la historia detrás de quien durante años fue considerado una de las figuras más buscadas por las autoridades.

¿Qué muestra el video que se hizo viral?

El video tiene una duración aproximada de 10 segundos y presenta una toma aérea de una construcción ubicada en una zona rodeada de vegetación.

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En las imágenes se observa cómo un proyectil impacta directamente sobre la estructura, provocando una explosión que genera una gran nube de humo y escombros. Debido a la distancia desde la que fue captado el material, no es posible identificar personas en el lugar.

Tras la publicación del video, la conversación en redes sociales aumentó rápidamente. Muchos usuarios analizaron cada detalle de la grabación mientras otros se enfocaron en el anuncio realizado por Trump sobre el resultado de la operación.

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La acción habría sido ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos en coordinación con autoridades venezolanas, según la información divulgada oficialmente.

Video de muerte de Niño Guerrero del Tren de Aragua

El operativo habría ocurrido en el estado Bolívar

Según la información conocida hasta ahora, el operativo se desarrolló en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, una región donde alias “Niño Guerrero” presuntamente permanecía oculto desde hace varios años.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo era ubicar al líder del Tren de Aragua, quien había desaparecido del radar público tras la intervención de la cárcel de Tocorón en 2023.

Desde entonces, su paradero había sido motivo de múltiples versiones y especulaciones.

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¿Quién era alias ‘Niño Guerrero’?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue identificado durante años como el máximo líder del Tren de Aragua, una organización que surgió en Venezuela y posteriormente extendió su presencia a varios países de América Latina.

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Su nombre ganó notoriedad internacional tras convertirse en una de las figuras más buscadas por distintas autoridades. Además, era señalado como fundador y principal cabeza visible de la estructura que nació en la prisión de Tocorón y que con el paso de los años adquirió relevancia fuera de las fronteras venezolanas.