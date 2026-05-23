¿Paz inminente o ataque? El ultimátum de Donald Trump a Irán que paraliza al mundo

El rumbo de la geopolítica global estaría cambiando radicalmente en las últimas horas. Este sábado 23 de mayo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió la agenda internacional al anunciar que un memorando de entendimiento para la paz con Irán estaría “en gran medida negociado”.

Tras semanas de tensión, bloqueos navales y un ambiente de incertidumbre mundial, ambas naciones parecerían estar cerca de concretar un acuerdo mediado por Pakistán.

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A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que sostuvo conversaciones telefónicas con líderes de Oriente Medio, incluyendo representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía.

Aunque Trump mantuvo su tono desafiante al advertir que, si las negociaciones fracasan, Irán recibiría “un golpe como ningún otro”, lo cierto es que las delegaciones diplomáticas ya estarían trabajando en las cláusulas finales de un posible cese al fuego.

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La reapertura del estrecho de Ormuz sería clave en el acuerdo

Uno de los puntos más importantes del posible pacto internacional sería la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta por donde circula gran parte del petróleo mundial.

Durante las últimas semanas, el bloqueo habría afectado fuertemente el comercio internacional y provocado preocupación por el aumento en los precios del combustible.

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Según lo conocido hasta ahora, el borrador del acuerdo incluiría la reactivación del tránsito marítimo a cambio de nuevas restricciones sobre el uranio enriquecido en territorio iraní. De concretarse el memorando en los próximos días, también podrían aliviarse varias sanciones económicas impuestas sobre Teherán.

De manera paralela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a la India que las conversaciones diplomáticas estarían “más cerca que nunca” de llegar a un entendimiento definitivo. En las negociaciones también participarían figuras cercanas a la Casa Blanca, como el vicepresidente J. D. Vance y varios asesores del gobierno norteamericano.

Renuncia en inteligencia genera tensión dentro del gobierno

Mientras avanzan las conversaciones internacionales, en Washington también se viven horas de tensión política tras conocerse la salida de Tulsi Gabbard de la Dirección Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con versiones que circulan en medios internacionales, la funcionaria habría dejado el cargo luego de mantener diferencias internas sobre el manejo estratégico del conflicto en Oriente Medio. La noticia generó múltiples reacciones debido a que ocurre justo cuando el gobierno estadounidense enfrenta uno de los momentos diplomáticos más delicados de los últimos años.

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Al mismo tiempo, la administración federal comenzó a aplicar nuevas medidas migratorias relacionadas con los trámites de residencia permanente.

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La directriz establece que algunas personas que buscan obtener la Green Card deberán realizar parte de sus entrevistas consulares desde sus países de origen, situación que ya comenzó a generar preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones civiles en Estados Unidos.