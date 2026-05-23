Cierra famosa cadena de supermercados en Colombia; más de 100 sedes ya bajaron reja

Miles de personas en Colombia todavía siguen sorprendidas por el cierre masivo de supermercados Colsubsidio, una decisión que terminó marcando el final de una de las cadenas más reconocidas por generaciones de familias que hacían allí sus compras semanales.

Aunque el proceso comenzó desde finales del año pasado, durante los últimos meses se hizo mucho más evidente el desmonte de decenas de puntos en distintas ciudades y municipios del país.

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Pasillos vacíos, estanterías desmontadas y avisos de cierre empezaron a aparecer en sedes que durante años fueron parte de la rutina diaria de miles de hogares colombianos.

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La transformación no fue menor. Más de cien supermercados dejaron de operar oficialmente, cambiando por completo el panorama de una marca históricamente ligada al comercio tradicional en Colombia.

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¿Por qué cerraron los supermercados Colsubsidio?

La decisión estuvo relacionada con un cambio estratégico dentro de la organización.

Según se conoció, el mercado minorista colombiano cambió drásticamente en los últimos años debido al crecimiento acelerado de nuevas cadenas de bajo costo y modelos comerciales mucho más competitivos.

Ese nuevo escenario terminó obligando a varias empresas tradicionales a replantear sus operaciones y ajustar gastos para mantenerse sostenibles.

En el caso de Colsubsidio, la determinación fue abandonar progresivamente el negocio de supermercados para enfocar sus recursos en otros servicios relacionados con salud, educación, recreación y bienestar social.

La organización también buscó fortalecer áreas consideradas prioritarias dentro de su funcionamiento institucional.

¿Qué llegará ahora? Así será Bloc Colsubsidio

Uno de los cambios más importantes será la llegada de Bloc Colsubsidio, un nuevo concepto enfocado en bienestar y recreación.

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El espacio será transformado en un complejo multifuncional con diferentes servicios dirigidos a afiliados y visitantes.

Según lo conocido, el lugar contará con:

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Zonas deportivas.

Espacios infantiles.

Áreas de coworking.

Actividades recreativas.

Servicios por día para familias y usuarios.

Este nuevo punto se convertirá en el séptimo Bloc habilitado por Colsubsidio en Bogotá y municipios cercanos.

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Actualmente ya existen sedes similares en sectores como Suba, Bosa, Ricaurte, Plaza de las Américas, 20 de Julio y Soacha.

Qué servicios seguirán funcionando

Aunque los supermercados desaparecieron del modelo de negocio, Colsubsidio confirmó que continuará operando varias de sus líneas más importantes.

Entre los servicios que seguirán funcionando aparecen:

Salud.

Educación.

Recreación.

Subsidios.

Droguerías.