Trabajadores podrán cobrar dinerito extra si cumplen este requisito; no dejes perderlo

Si sientes que el sueldo se te va como agua entre los dedos, esta noticia te va a caer como un bálsamo para el bolsillo.

Resulta que en Colombia existe un ingreso adicional mensual que muchos pasan por alto, pero que está ahí, esperando a ser reclamado por miles de trabajadores.

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No se trata de un sorteo ni de una rifa de la suerte; es el subsidio monetario que entregan entidades como Compensar, Colsubsidio y Cafam, y que para este 2026 viene con montos que realmente hacen la diferencia en la economía del hogar.



Lo primero que debes saber es que este dinero no es para todo el mundo, pero sí para la gran mayoría de la fuerza laboral.

El requisito principal es que tus ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales. Pero ojo, porque hay un detalle clave que a veces se olvida: si vives con tu pareja y ambos trabajan, la suma de los dos sueldos no debe pasar de los seis salarios mínimos.

Además, la ley exige que le metas la ficha al trabajo cumpliendo al menos 96 horas al mes para que la caja de compensación te dé luz verde con el pago.

¿Quiénes son los beneficiarios de ayuda monetaria de cajas de compensación?

Este subsidio se paga por cada persona que dependa económicamente de ti, lo que técnicamente llamamos "personas a cargo". Aquí te contamos quiénes te dan ese empujoncito financiero:

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Tus hijos: Menores de 18 años. Un dato importante es que si tus hijos ya cumplieron los 12 años, debes presentar el certificado de estudio de una institución avalada por el Ministerio de Educación para que el pago no se detenga. Tus padres: Si tienes a tus viejos y ellos son mayores de 60 años, no reciben pensión, ni sueldo, ni renta alguna, ¡puedes registrarlos! Ellos también generan el pago mensual. Hermanos: Si tienes hermanos huérfanos menores de edad que vivan contigo y dependan de tu billetera. Familiares con discapacidad: Cualquier familiar que tenga una discapacidad que le impida trabajar, sin importar su edad, cuenta para el beneficio.

¿Cuánto dinero puede llegarte con el subsidio monetario de Compensar?

Para que te hagas una idea y empieces a hacer cuentas, Compensar ha fijado para este 2026 un pago de $73.100 mensuales por cada beneficiario.

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Si tienes dos hijos y a tu cargo a un padre mayor de 60 años, estarías recibiendo más de 219.000 pesos extra cada mes.

Al año, esto se traduce en más de 877.000 pesos por cada persona registrada, una platica que a nadie le sobra. Además, si trabajas en el sector agropecuario, podrías recibir un porcentaje adicional sobre estas cifras.

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¿Cómo saber si eres beneficiario a subsidio en tu caja de compensación?

Muchos colombianos no saben ni en qué caja están afiliados. Si es tu caso, puedes consultarlo fácilmente con tu cédula en los sistemas RUAF o SISPRO.

Una vez sepas cuál es tu caja (ya sea Cafam, Colsubsidio u otra), el proceso suele ser muy sencillo y se puede hacer de forma virtual a través de sus plataformas oficiales.

Solo necesitas subir los documentos de tus beneficiarios y, en muchos casos, activar la tarjeta asociada al subsidio para empezar a retirar o usar el dinero en supermercados y comercios aliados.

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Recuerda que este beneficio no es un regalo opcional que las cajas te dan si quieren; es un derecho establecido por ley en el sistema de subsidio familiar en Colombia.