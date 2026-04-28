LINK para consultar saldo de subsidio familiar Colsubsidio; paso a paso

Si eres de los que cuenta con ese alivio económico mensual que brinda la caja de compensación, es hora de que te pongas al día con los cambios y las formas de mover tu dinero.

El subsidio familiar de Colsubsidio no es solo un trámite más; es una cuota monetaria que llega mes a mes para dar un respiro al hogar, enfocándose directamente en quienes dependen económicamente de ti.

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Para este 2026, los valores se han ajustado y es fundamental que sepas exactamente cuánto te corresponde para que las cuentas te cuadren a la perfección.



¿Cuánto debe llegar del subsidio familiar de Colsubsidio?

Dependiendo de tu situación y del sector en el que trabajes, la cifra varía. Aquí te desgloso los valores para que identifiques el tuyo de una vez:



Por cada hijo o beneficiario estándar, recibirás $73.100.

Si tienes un beneficiario con alguna condición de discapacidad, el monto se duplica a $146.200.

Para los guerreros del sector agropecuario, la cifra sube a $84.065 por beneficiario.

Y si estás en el sector agro con beneficiarios en condición de discapacidad, el apoyo llega a los $168.130.

Paso a paso para consultar saldo de subsidio familiar Colsubsidio

Si aún no lo has solicitado, el proceso es digital y sin tanto papeleo físico. El requisito de oro es que tu sueldo sea inferior a los 4 salarios mínimos mensuales y que estés en las categorías A o B. Para subirte al bus del subsidio, entra al portal de transacciones de Colsubsidio y regístrate si no tienes cuenta.

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Una vez dentro, busca tu perfil, ve a los "accesos rápidos" y haz clic en tu nombre. Allí encontrarás la opción de "Mi Grupo Familiar", donde podrás añadir a tus beneficiarios. Solo necesitas tener los documentos listos en PDF, subirlos y darle a "Enviar".

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Tres rutas infalibles para ver tu saldo La gran pregunta de siempre es: "¿Ya me consignaron?". No necesitas ir hasta una oficina para saberlo. Tienes tres caminos rápidos y efectivos:

La ruta web: Es la más clásica. Entras a Colsubsidio.com, buscas la sección de "Colsubsidio Virtual" y entras al portal transaccional. Con tu documento y clave, navegas hasta la pestaña de "Subsidios" y seleccionas "Subsidio Familiar". Ahí verás los números reflejados de inmediato. La ruta de la App: Si lo tuyo es la agilidad del celular, descarga "Mi Colsubsidio". Te registras, inicias sesión y simplemente tocas tu tarjeta de afiliación. Así de simple, el saldo aparece en pantalla. La ruta telefónica: Para quienes prefieren la vieja escuela o no tienen datos a la mano, la línea de audio servicios (601) 7457900 es la solución. Una llamada y listo.

Una vez que veas que el dinero ya está cargado después del último día de cada mes, tienes opciones para darle uso.

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Puedes usar tu tarjeta de afiliación Colsubsidio para retirar el efectivo o, si prefieres hacer mercado de una vez, puedes redimir ese saldo haciendo tus compras en las tiendas Ara.