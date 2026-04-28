Estos son los pensionados que podrán disfrutar GRATIS de piscinas y viajes en 2026

En Colombia existen unos 2,1 millones de pensionados y, aunque casi todos tienen clara su EPS, muchos ignoran que pueden seguir sacándole el jugo a las cajas de compensación sin tener que pagar la mensualidad del 4% que les descuentan a los trabajadores activos.

Entrar en este "club" de beneficios no es cuestión de suerte, sino de conocer la Ley 1643 de 2013, la cual permite que ciertos jubilados se afilien de forma voluntaria y gratuita para acceder a recreación, deporte y cultura.

Puedes leer: Mujeres, EPS cubrirán la reversión de ligadura de trompas y te contamos cómo solicitarlo



¿Quiénes pueden afiliarse gratis a cajas de compensación?

La primera puerta de entrada gratuita es para quienes reciben una mesada que no supere los 1,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).



Para este 2026, esto significa que si su pago mensual es de hasta $2.626.357, tienes derecho a elegir la caja de compensación de su preferencia y afiliarse sin poner un solo peso.

Lo mejor de este plan es que no viene solo. Puede meter en el combo a tu cónyuge o compañero permanente, siempre y cuando esa persona no esté trabajando actualmente, y a sus hijos menores de 18 años.

Existe otra modalidad llamada afiliación por fidelidad. Esta opción es para aquellos que durante su vida laboral fueron juiciosos y aportaron al sistema de subsidio familiar a través de una caja durante al menos 25 años.

Bajo las leyes 789 de 2002 y 2225 de 2022, puedes solicitar el reingreso a la última caja de compensación en la que estuviste afiliado. Al demostrar ese tiempo de permanencia mediante tu historia laboral, podrás disfrutar de programas de capacitación y recreación social.

Publicidad

Puedes leer: Subsidio entrega dinero mensual a padres o hijos que cumplan con este requisito



¿Qué puedes hacer dentro de la caja de compensación?

Una vez afiliado, el menú de opciones es gigante. Las instituciones como Cafam, Colsubsidio o Compensar ofrecen desde prácticas de natación, tenis y golf, hasta acceso a zonas de relajación con sauna y turco. También hay cursos de danza y gimnasio para mantenerse en forma.

Eso sí, ten en cuenta una regla de oro: aunque tenga los servicios de recreación, los pensionados no reciben el subsidio monetario (la famosa cuota mensual en efectivo por hijo).

Publicidad

Es posible que seas un pensionado que todavía se mueve como independiente o que tiene un contrato de trabajo. En ese caso, podría estar en varias cajas, pero el sistema es muy estricto con los beneficios económicos.

No puede recibir más de un subsidio para la misma cosa; intentar duplicar beneficios se considera una falta grave al sistema.

Además, si se afilia bajo la modalidad gratuita de la Ley 1643, solo puede estar en la última caja donde estuvo vinculado laboralmente. Solo necesita tener a la mano: