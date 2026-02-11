Puntos para reclamar medicamentos Colsubsidio; conoce requisitos para hacerlo con la EPS

Desde este martes 10 de febrero de 2026, Colsubsidio volvió al ruedo con la entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS.

Ya no tienes que dar más vueltas innecesarias porque, después de ese parón que hubo desde el primero de enero por pagos, por fin se pusieron de acuerdo.

Como contó Noticias Caracol, este regreso no es un invento, es una realidad gracias a que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y la ADRES se metieron la mano al dril y mediaron en las mesas de trabajo para que la Nueva EPS se comprometiera con los pagos.



Así que, si tenías tu tratamiento en pausa, es momento de que desempolves la fórmula y te programes.

¿Dónde reclamar medicamentos Colsubsidio?

Puntos habilitados No te vayas a ir a cualquier lado a ciegas. Consultorsalud detalla que la reactivación se ha dado de forma estratégica en 40 puntos específicos repartidos en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y el Valle del Cauca. La idea es que la cosa sea organizada para que nadie se quede por fuera.

Si estás en Bogotá, esta es la lista de varios de los sitios donde ya están atendiendo. Toma nota de algunos:



Kennedy : Carrera 77 No. 26-19 Sur. Atienden de lunes a viernes hasta las 7:00 p. m..

: Carrera 77 No. 26-19 Sur. Atienden de lunes a viernes hasta las 7:00 p. m.. Bosa: Tienes el punto de la Calle 65 Sur No. 78F-28 y el de la Calle 65 Sur No. 77L-37.

Tienes el punto de la Calle 65 Sur No. 78F-28 y el de la Calle 65 Sur No. 77L-37. Teusaquillo: En la Avenida Caracas No. 39-71 y en la Calle 48 No. 14-90.

En la Avenida Caracas No. 39-71 y en la Calle 48 No. 14-90. Fontibón: Carrera 100 No. 24D-20.

Carrera 100 No. 24D-20. Otros puntos: También están activos en Toberín, Avenida Américas, Minuto de Dios y la Calle 100.

Incluso hay horarios especiales para trasnochadores en algunos puntos como la Calle 67, Ciudad Roma y la Calle 100 en Bogotá, que funcionan solo de noche.

Pilas con los requisitos para que no te reboten Mira, para que no pierdas el viaje, tienes que llevar todo en regla. Según la información que maneja Noticias Caracol, tu fórmula médica tiene que estar vigente (que no tenga más de 30 días de emitida).

Si tus medicinas son de control especial, la cosa es más estricta: la fórmula no puede tener más de 15 días calendario.

Si vas a recoger los remedios de alguien más, no olvides llevar la fórmula original, el número de autorización si lo pide la EPS y una fotocopia de la cédula de la persona que necesita el tratamiento.

Consultorsalud también advierte que no te van a recibir papeles vencidos, así que revisa bien la fecha antes de salir de casa.



¿Cíomo reclamar pañales o comida especial en Nueva EPS?

La Nueva EPS explicó que para el tema de pañales y suplementos alimenticios debes hacer un registro digital primero en su página web.

Registras tu fórmula vigente, esperas a que ellos gestionen el proceso y ellos mismos te avisan a qué farmacia debes ir o cómo te los entregan. Es clave que tengas tus datos de contacto actualizados para que te puedan avisar rápido.

Vete con paciencia y por turnos La entidad ha pedido encarecidamente que la gente vaya de forma escalonada y organizada.

No te vayas a amontonar el primer día a la primera hora porque la idea es evitar las congestiones y que los empleados de las droguerías te puedan atender con toda la calma del mundo.