Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
SUBASTA DE LA DIAN
MALUMA JUNTO A YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Puntos para reclamar medicamentos Colsubsidio; conoce requisitos para hacerlo con la EPS

Puntos para reclamar medicamentos Colsubsidio; conoce requisitos para hacerlo con la EPS

Si eres de la Nueva EPS, por fin hay luz verde para tus remedios. Entérate de los nuevos puntos y lo que necesitas para que no pierdas la ida hoy mismo.

Puntos para reclamar medicamentos Colsubsidio; conoce requisitos para hacerlo con la EPS
Puntos para reclamar medicamentos Colsubsidio; conoce requisitos para hacerlo con la EPS
Foto: Labs.google y consultorsalud.com
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Desde este martes 10 de febrero de 2026, Colsubsidio volvió al ruedo con la entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS.

Ya no tienes que dar más vueltas innecesarias porque, después de ese parón que hubo desde el primero de enero por pagos, por fin se pusieron de acuerdo.

Puedes leer: Renta Ciudadana: Revelan razón oficial por la que muchos recibieron $106.000 y no $500.000

Como contó Noticias Caracol, este regreso no es un invento, es una realidad gracias a que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y la ADRES se metieron la mano al dril y mediaron en las mesas de trabajo para que la Nueva EPS se comprometiera con los pagos.

Así que, si tenías tu tratamiento en pausa, es momento de que desempolves la fórmula y te programes.

Te puede interesar

  1. Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS paso a paso
    Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS paso a paso
    Foto: Labs.google
    Bogotá

    Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS para subsidios

  2. Cambio en el subsidio del diésel en Colombia 2026
    Diésel precio diferenciado, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    ¿Fin del subsidio al diésel? Qué cambia y a qué conductores les tocará pagar más al tanquear

¿Dónde reclamar medicamentos Colsubsidio?

Puntos habilitados No te vayas a ir a cualquier lado a ciegas. Consultorsalud detalla que la reactivación se ha dado de forma estratégica en 40 puntos específicos repartidos en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y el Valle del Cauca. La idea es que la cosa sea organizada para que nadie se quede por fuera.

Si estás en Bogotá, esta es la lista de varios de los sitios donde ya están atendiendo. Toma nota de algunos:

  • Kennedy: Carrera 77 No. 26-19 Sur. Atienden de lunes a viernes hasta las 7:00 p. m..
  • Bosa: Tienes el punto de la Calle 65 Sur No. 78F-28 y el de la Calle 65 Sur No. 77L-37.
  • Teusaquillo: En la Avenida Caracas No. 39-71 y en la Calle 48 No. 14-90.
  • Fontibón: Carrera 100 No. 24D-20.
  • Otros puntos: También están activos en Toberín, Avenida Américas, Minuto de Dios y la Calle 100.

Puedes leer: Aprendices del Sena en 2026: así quedará su salario, según la etapa de formación

Incluso hay horarios especiales para trasnochadores en algunos puntos como la Calle 67, Ciudad Roma y la Calle 100 en Bogotá, que funcionan solo de noche.

Publicidad

Pilas con los requisitos para que no te reboten Mira, para que no pierdas el viaje, tienes que llevar todo en regla. Según la información que maneja Noticias Caracol, tu fórmula médica tiene que estar vigente (que no tenga más de 30 días de emitida).

Si tus medicinas son de control especial, la cosa es más estricta: la fórmula no puede tener más de 15 días calendario.

Te puede interesar

  1. Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible; pagan por Daviplata
    Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible
    Foto: TransMilenio, Daviplata y Labs.google
    Información de servicio

    Subsidio de transporte escolar 2026 está ya disponible; pagan por Daviplata

  2. Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo
    Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo
    Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Información de servicio

    Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo

Publicidad

Si vas a recoger los remedios de alguien más, no olvides llevar la fórmula original, el número de autorización si lo pide la EPS y una fotocopia de la cédula de la persona que necesita el tratamiento.

Consultorsalud también advierte que no te van a recibir papeles vencidos, así que revisa bien la fecha antes de salir de casa.

¿Cíomo reclamar pañales o comida especial en Nueva EPS?

La Nueva EPS explicó que para el tema de pañales y suplementos alimenticios debes hacer un registro digital primero en su página web.

Registras tu fórmula vigente, esperas a que ellos gestionen el proceso y ellos mismos te avisan a qué farmacia debes ir o cómo te los entregan. Es clave que tengas tus datos de contacto actualizados para que te puedan avisar rápido.

Vete con paciencia y por turnos La entidad ha pedido encarecidamente que la gente vaya de forma escalonada y organizada.

No te vayas a amontonar el primer día a la primera hora porque la idea es evitar las congestiones y que los empleados de las droguerías te puedan atender con toda la calma del mundo.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio