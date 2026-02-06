¿Fin del subsidio al diésel? Qué cambia y a qué conductores les tocará pagar más al tanquear

El Gobierno colombiano ajustó el esquema de subsidios al diésel, una medida que representa un cambio importante en la manera en que se fija el precio de este combustible esencial.

Este ajuste busca equilibrar las finanzas públicas y al mismo tiempo garantizar un suministro estable para sectores clave de la economía, como el transporte de carga y la agricultura, que dependen directamente del diésel para sus operaciones diarias.

La decisión se concretó mediante el Decreto 1428 de 2025, que establece un mecanismo diferencial de estabilización del precio del diésel.

En la práctica, esto significa que los vehículos particulares ya no recibirán el subsidio completo, mientras que el beneficio se mantiene para el transporte de carga y de pasajeros, considerados estratégicos para la economía y la competitividad.

Según cifras oficiales, de los 19,8 millones de vehículos registrados en Colombia, solo 1,06 millones usan diésel.

De ese total, alrededor de 295.000 carros particulares serán los directamente impactados por el cambio, lo que, según el Gobierno, puede generar un ahorro fiscal proyectado de cerca de 386.700 millones de pesos para las cuentas públicas.

¿Por qué se hizo el cambio en el subsidio del diésel?

La razón principal detrás de la corrección del subsidio es fiscal. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2008 para amortiguar las fluctuaciones del mercado internacional, acumuló un déficit importante con los años.

Solo hasta finales de 2024, el Estado había pagado unos 57,3 billones de pesos en subsidios acumulados desde 2022, y para 2025 se proyectaba un gasto adicional de aproximadamente 8 billones.

El Gobierno sostiene que el subsidio al diésel para particulares que permitía mantener el combustible por debajo de su precio real ya no es sostenible dentro de ese esquema presupuestal.

Adiconal a esto ,cerrar primero el subsidio a la gasolina y ahora corregir el del diésel forma parte de la misma estrategia para ajustar las finanzas públicas.



¿Qué significa el “precio diferenciado” del diésel?

Con el nuevo enfoque, el diésel que consumen los vehículos particulares, oficiales y diplomáticos se acercará a su precio real de mercado, mientras que los vehículos de servicio público seguirán con la política de subsidio.

Esta diferenciación, explican en el Gobierno, busca focalizar el gasto público en los sectores que más lo necesitan, como el transporte de carga y pasajeros, que tienen un impacto más directo en el costo de vida.

¿A cuánto está el galón de diésel en Colombia?

Desde febrero de 2026, el galón de diésel (ACPM) registra un precio promedio cercano a los $11.000 y $11.500 en las 13 principales ciudades del país, luego de varios incrementos graduales.

En Bogotá, el valor se ubica alrededor de los $11.276, mientras que en Cali alcanza cifras más altas, cerca de $11.424. En contraste, en ciudades de frontera como Cúcuta, el precio es considerablemente menor y ronda los $8.932.



Precios aproximados por ciudad:

Bogotá: $11.276 COP

Medellín: $11.301 COP

Cali: $11.424 COP

Barranquilla: $10.951 COP

Cúcuta: $8.932 COP

La tendencia responde a los aumentos mensuales impulsados por el Gobierno como parte del proceso de eliminación del subsidio, con el objetivo de disminuir el déficit fiscal y acercar el precio del combustible a los valores del mercado internacional.

Desde el gremio que agrupa a distribuidores se insiste en que las estaciones no fijan los precios, ni deciden quién tiene subsidio; su labor es aplicar las tarifas definidas por el Gobierno. Sin embargo, señalan tres riesgos concretos si la reglamentación no es clara:

Ambigüedad operativa: sin reglas precisas sobre cómo identificar qué vehículo paga diésel con o sin subsidio, las estaciones podrían enfrentar errores de cobro o sanciones administrativas.

Diferencias regionales: si los precios no se aplican de forma homogénea en todo el país, podría incentivarse que los conductores se desplacen a municipios vecinos para llenar el tanque más barato, afectando la competencia entre estaciones.

Sobrecarga de funciones: los distribuidores han advertido que no pueden asumir tareas de fiscalización o control que, en teoría, corresponden al Estado.

El gremio además recuerda que la red de estaciones opera 24 horas, genera más de 50.000 empleos formales y es un eslabón fundamental para la movilidad cotidiana en Colombia. Si este frente se tensiona, podría haber consecuencias económicas y logísticas más amplias.

La implementación del precio diferenciado para el diésel comenzará en una primera fase en 61 municipios de 11 departamentos, que incluyen grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Bucaramanga, Ibagué y Pereira.