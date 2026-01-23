Publicidad

Definida la rotación de pico y placa para carros y motos en primer semestre de 2026

Definida la rotación de pico y placa para carros y motos en primer semestre de 2026

Autoridades actualizaron el pico y placa para 2026, con nueva rotación, horarios de restricción, vías exentas para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular.

Pico y placa para carros y motos
Definen pico y placa para carros y motos primer semestre de 2026
Foto: generada por ImgeFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

El pico y placa continúa como una de las principales estrategias de movilidad en el país y para 2026 llega con ajustes clave que impactan a conductores en las ciudades principales como lo son Medellín y Bogotá.

Las autoridades de ambas ciudades definieron rotaciones, horarios y excepciones con el objetivo de mejorar el flujo vehicular, reducir la congestión y ordenar la circulación, por lo que conocer las nuevas reglas resulta fundamental para evitar sanciones y planear los desplazamientos diarios.

Puedes leer: Costosa multa por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026; confirman fecha

Días y horarios del pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oficializaron la rotación del pico y placa para el primer semestre de 2026, que regirá a partir del 2 de febrero y estará vigente hasta el 31 de julio en Medellín y los municipios cercanos.

Esta restricción aplica de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con los primeros días de implementación libres de sanciones

La nueva rotación queda distribuida así: lunes placas terminadas en 1 y 7, martes en 0 y 3, miércoles en 4 y 6, jueves en 5 y 9, y viernes en 2 y 8. La medida afecta a vehículos particulares y motocicletas de 2 y 4 tiempos.

Antes del retorno del pico y placa en 2026, la restricción estuvo suspendida por temporada decembrina y primera mitad de enero, periodo en que las autoridades permitieron la circulación sin limitaciones para facilitar la movilidad durante las celebraciones.

Además, algunas vías principales del área metropolitana quedaron exentas de la medida, como la Avenida Regional, la Avenida Las Palmas y la Vía a Occidente, así como varios corregimientos y corredores de conexión urbana.

¿Cómo queda el pico y placa en Bogotá para 2026?

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad implementó ajustes importantes al pico y placa para 2026, especialmente para vehículos que no están matriculados en la ciudad.

Según la administración local, este grupo de automotores, que representa cerca del 30 % del parque automotor que circula en la capital, pagará un valor más alto por el permiso conocido como pico y placa solidario, con el objetivo de incentivar la matriculación en la ciudad.

Puedes leer: Revelan las estaciones de gasolina y diésel donde tanquear sale barato en Bogotá; son 5

A partir de este año, dichos vehículos enfrentarán el pago de un valor diferencial mayor (un incremento cercano al 50 %) para poder circular en los días con restricción y, además, estarán sujetos a la medida de pico y placa dos sábados al mes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Este ajuste busca equilibrar la carga entre los automóviles que pagan impuestos y tributos en Bogotá y los que funcionan en la ciudad sin estar oficialmente registrados en ella.

De esta manera, en Medellín la rotación para 2026 mantiene un esquema similar al de años anteriores pero con fechas claras para su aplicación semestral, mientras Bogotá introdujo cambios que impactan principalmente a quienes conducen vehículos sin matrícula local.

En ambos casos, según la información oficial, la medida de pico y placa busca reducir la congestión vehicular, mejorar la calidad de vida y promover el uso de transporte alternativo, aunque las estrategias específicas varían según la dinámica de cada ciudad.

Conductores en ambas ciudades deben estar atentos a los horarios, los días de restricción y los posibles ajustes de última hora por parte de las secretarías de movilidad para evitar sanciones y planificar rutas alternas o el uso de transporte público.

