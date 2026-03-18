Epa Colombia en nueva polémica por reporte de lujos, peleas y amenazas desde prisión

La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras revelarse un informe exclusivo sobre su comportamiento en el centro penitenciario y los objetos prohibidos encontrados.

Según informó el medio Noticias RCN mencionó que la influenciadora estaría desafiando las normas penitenciarias en la Escuela de Carabineros, con lujos que sorprendieron a las autoridades en su momento. Uno de los hallazgos más graves detallados en el informe tiene que ver con la posesión de equipos de comunicación, pese a que no puede usarlos.

Puedes leer: Mamá de Epa Colombia estalla por proceso judicial de su hija: "Separándola de su princesa"



Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, a Epa Colombia se le incautaron cinco teléfonos celulares durante controles de rutina en sus habitaciones. El uso de estos dispositivos representa una falta a las normas que hay dentro de los centros de reclusión del país.



De igual forma, el mismo medio mencionó en su informe que el pasado 17 de diciembre de 2025 los guardias de la Escuela de Carabineros reportaron que no lograban ubicar a la interna en su celda. Tras una búsqueda exhaustiva, 'Epa Colombia' fue encontrada dentro de un vehículo de lujo marca Mini Cooper, de color morado.

Este se encontraba estacionado en un lugar no autorizado debido a un descuido del personal de seguridad. Al ser interrogada, la empresaria aseguró que el vehículo era de su propiedad y que lo había llevado al lugar como un regalo para su pareja, lo que provocó que aumentara la seguridad contra ella.

Epa Colombia, creadora de contenido Foto: captura de pantalla de YouTube

Publicidad

¿Cuáles han sido las peleas de Epa Colombia en la cárcel?

Por otro lado, el medio en cuestión afirmó que la convivencia de la 'influencer' con otras internas no es el mejor, tanto es así que se han presentado enfrentamientos con Margaret Chacón, una mujer condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ambas internas han manifestado tener "diferencias de carácter personal".

Puedes leer: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

Publicidad

'Epa Colombia' también habría amenazado a funcionarios de la Policía Nacional en repetidas ocasiones cuando estos intentan aplicar los protocolos de visitas. Asimismo, sus compañeras de pabellón se han quejado del exceso de ruido y la música a alto volumen que la influenciadora pone durante las noches.

Recordemos que Daneidy Barrera cumple una condena de 63 meses de prisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025, mientras que en agosto del mismo año fue trasladada a la Escuela de Carabineros bajo medidas especiales para proteger su seguridad dada su alta exposición mediática.