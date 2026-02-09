Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mamá de Epa Colombia estalla por proceso judicial de su hija: "Separándola de su princesa"

Mamá de Epa Colombia estalla por proceso judicial de su hija: "Separándola de su princesa"

A través de redes sociales, la madre de la influenciadora se pronunció sobre una situación que considera injusta y cuestionó la demora de un trámite que, según dijo, podría ser clave en el caso.

Mamá de Epa Colombia habla en sus redes sociales sobre el proceso legal de su hija
Epa Colombia, creadora de contenido
Foto: captura de pantalla de YouTube
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

La madre de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, expresó su indignación en redes sociales por un detalle que considera determinante dentro del proceso legal que enfrenta su hija, quien actualmente cumple una condena superior a cinco años de prisión.

A través de sus publicaciones, manifestó su inconformidad con el manejo del caso y señaló que la situación genera preocupación en su familia, al tiempo que pidió que se revisen las decisiones tomadas en el proceso judicial.

Puedes leer: Karol Samantha lanza duro mensaje tras un año de Epa Colombia en la cárcel

Desde agosto de 2025, la creadora de contenido permanece privada de la libertad tras ser condenada por delitos relacionados con actos de vandalismo contra una estación del sistema de transporte público TransMilenio en Bogotá durante las protestas sociales de 2019.

Ahora bien, la situación fue retomada tras una decisión judicial que negó una solicitud de extinción de pena y de reducción de la condena presentada por su defensa.

Asimismo; en sus historias y publicaciones, Rojas se refirió a la demora en un trámite legal importante para su hija, señalando: “Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa y de la empresa. Qué injusticia tan grande y no sé por qué tan demorada la tutela que fue puesta el 1 de agosto de 2025”.

Puedes leer: Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio

La madre de Epa Colombia hizo explícita su frustración por la lentitud con la que se viee tramitando la tutela interpuesta por la defensa de la empresaria, un recurso al que recurrieron con la expectativa de revisar aspectos de la pena o del proceso.

Martha también apeló a la justicia en términos más personales, reclamando el tiempo que su hija ha estado separada de su pequeña hija, Daphne Samara, con quien tiene contacto limitado desde su reclusión.

En su mensaje, Rojas agregó: “Esperamos que den una pronta solución y que mi hija pueda recuperar su libertad, porque el tiempo con su princesa no se recupera. La justicia divina tarda, pero llega”.

Mira también: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

