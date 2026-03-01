Cursos de natación para niños y adultos: tarifas en Compensar, Cafam y más cajas

La natación sigue consolidándose como una de las actividades deportivas más completas y recomendadas para todas las edades. En Colombia, las cajas de compensación ofrecen cursos con infraestructura adecuada, piscinas seguras e instructores capacitados, pensados tanto para quienes desean aprender desde cero como para quienes buscan perfeccionar su técnica o simplemente mantenerse activos.

Estas entidades , 42 en total y vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores afiliados y sus familias. Dentro de su amplia oferta de bienestar, los cursos de natación destacan por sus beneficios físicos y recreativos.

Desde niños pequeños hasta adultos mayores pueden integrarse a grupos organizados por edad, nivel y estilo de nado. Además, varias cajas ofrecen espacios de práctica libre para quienes ya dominan el agua y quieren ejercitarse con regularidad.



Natación y bienestar: beneficios para todas las edades

Practicar natación no solo fortalece músculos y articulaciones, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, la coordinación y la resistencia. Al realizarse en el agua, es una actividad de bajo impacto, ideal para personas que buscan bajar de peso o rehabilitarse físicamente sin sobrecargar las articulaciones.

Las cajas de compensación estructuran sus cursos según la categoría de afiliación del usuario, la cual depende de los ingresos mensuales medidos en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Esto permite que las tarifas sean diferenciales y más accesibles para ciertos grupos.



Tarifas de natación en 2026: comparación por cajas

A continuación, le presentamos los costos de inscripción para cursos de natación en algunas de las principales cajas de compensación del país:

Cafam

Categoría A: $59.000

Categoría B: $70.500

Categoría C: $94.500

Categoría D: $111.800

Compensar

Categoría A: $86.900 – $256.100

Categoría B: $114.400 – $297.600

Categoría C: $143.900 – $374.400

No afiliado: $235.500 – $575.400

En el caso de Compensar, el valor varía según modalidad (virtual o presencial), días de la semana, intensidad horaria, sede, horario y nivel de competencia.

Publicidad

Colsubsidio

Categoría A: $43.800

Categoría B: $46.750

Categoría C: $87.350

Categoría D: $108.300

Comfama

Categoría A: Desde $34.400

Categoría B: Desde $51.500

Categoría C: Desde $100.600

Categoría D: Desde $110.400

Como se observa, las tarifas pueden variar considerablemente dependiendo de la categoría y la ciudad, por lo que se recomienda consultar directamente con la sede correspondiente para confirmar disponibilidad y horarios.

La natación no solo es una alternativa deportiva, sino también un espacio de integración familiar y bienestar integral. Con opciones para distintos presupuestos y niveles, las cajas de compensación continúan posicionándose como una de las mejores alternativas para quienes desean iniciar o continuar su formación acuática en 2026.

