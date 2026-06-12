Casi se va con Dios: pánico durante acto cristiano con actor que interpretaba a Jesús

Un video grabado durante una representación cristiana en Corea del Sur se convirtió en uno de los contenidos más comentados de los últimos días en redes sociales.

Aunque el hecho ocurrió durante las celebraciones de Semana Santa, fue recientemente cuando las imágenes comenzaron a circular masivamente, despertando todo tipo de reacciones entre usuarios de distintos países.

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La escena formaba parte de una dramatización de la pasión de Cristo. Como ocurre en muchas representaciones religiosas alrededor del mundo, uno de los momentos más esperados era la ascensión de Jesús.

Para recrearla, el actor encargado de interpretar al personaje principal fue elevado mediante un sistema mecánico diseñado para hacerlo ascender lentamente frente a los asistentes.

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Sin embargo, lo que debía ser una maniobra cuidadosamente controlada tomó un rumbo inesperado.

De acuerdo con lo que muestran las imágenes que se volvieron virales, el mecanismo utilizado durante el espectáculo presentó una aparente falla técnica.

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En cuestión de segundos, el actor fue impulsado varios metros más arriba de lo previsto, quedando suspendido a una altura considerable ante la sorpresa de quienes observaban la representación.

Los asistentes reaccionaron de inmediato. Algunos se mostraron preocupados al notar que el movimiento no parecía formar parte del libreto original, mientras que otros quedaron completamente sorprendidos por la velocidad con la que ocurrió todo.

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El clip acumuló millones de reproducciones

La viralidad del contenido hizo que miles de usuarios comentaran lo ocurrido. Muchos destacaron lo inesperado de la situación, mientras otros se enfocaron en el impacto visual del momento.

En redes sociales aparecieron comentarios de todo tipo. Algunos usuarios se centraron en el aspecto técnico de la presentación y en la importancia de revisar los sistemas utilizados en este tipo de espectáculos. Otros, por el contrario, tomaron el episodio con humor y compartieron mensajes que rápidamente se multiplicaron entre los internautas.