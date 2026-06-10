Emotivo VIDEO del pato 'Merlín' que se hizo viral por acompañar a su dueña a vender aguas

En la Ciudad de México, un peculiar comerciante conquistó las redes sociales y el afecto de miles de transeúntes. Se trata de Merlín, un pato que, desde hace varios años, se convertió en el compañero inseparable de su dueña, la señora Karla, durante sus jornadas diarias vendiendo agua en la vía pública.

Su presencia no pasa desapercibida, pues este simpático animal suele lucir una playera de la Selección Mexicana y calzado especial en sus patas, lo que le dió paso a comparaciones con el entrañable Sr. Ping, el padre de Po en la película Kung Fu Panda.

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El pato merlín comparado con el Sr. Ping de Kunfu Panda Foto de redes sociales e IA

La imagen de Merlín caminando por las calles con su vistoso atuendo generó una ola de publicaciones en plataformas digitales, donde peatones y clientes de la señora Karla comparten fotos y videos cautivados por su ternura. Las publicaciones han dejado comentarios cómo:

"FIFA "híjole,se me hace que voy a demandar al pato", "Merlin listo pal mundial. Chambeando para sacar el boleto del partido inauguración".

Sin embargo, detrás de su fama viral, existe una historia de resiliencia familiar.

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¿Quién es Merlín, el pato que vende aguas en México?

Merlín es un pato pekín americano, una especie perteneciente a la familia de las anátidas. Aunque técnicamente es una mascota, para Karla él es "el pato que vende aguas con ella", ocupando un lugar fundamental en su dinámica laboral y emocional.

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Su llegada a la vida de esta familia ocurrió tras una tragedia: Waffle, la anterior pata que acompañaba a la comerciante, murió tras ser envenenada.Este incidente dejó un profundo dolor en el hijo de la vendedora, quien sufrió enormemente por la pérdida de su anterior compañera.

Ante esta situación, personas cercanas decidieron regalarle a Merlín con la intención de que el pequeño animal no solo ayudara a sanar el vacío dejado por Waffle, sino que también "aprendiera los trucos de los mercantes de México".

Hoy en día, Merlín no solo es un experto en el comercio callejero, sino un símbolo de alegría que detiene el tráfico y saca sonrisas a quienes caminan por la Cuauhtémoc.

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