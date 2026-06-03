VIDEO: Mamá pilla a su hijo robando y le da correazos en plena vía pública

En la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, se volvió viral un video en donde una mamá decidió agarrar a correazos, esto después de conocer que su primogénito se encontraba robando en plena vía pública, por lo cuál tomó la decisión de tomar la decisión de reprenderlo en este sitió.

Según informaron las autoridades, la situación ocurrió el martes 2 de junio cerca de las 1:00 de la tarde. Testigos mencionaron que el hombre había hurtado una bocina de purificadora de agua y después intentó escapar en un mototaxi, pero fue detenido por las personas que estaban en ese lugar.

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Una vez se conoció esto, las personas en el sitió decidieron llamar a la mamá de la persona implicada; una vez recibió la comunicación se sorprendió al escuchar lo ocurrido, ante eso, tomó la decisión de ir a este punto y en vez de defenderlo, tomó la decisión de reprenderlo con su correa en diferentes partes de su cuerpo.



¿Cómo fue el video de la mamá dándole correazos a su hijo?

Durante el altercado, la progenitora recriminó duramente al joven con frases cargadas de indignación: “Ya me tienes hasta la madre, infeliz (...) ¿No te duele? Porque si te doliera no lo hicieras”. Mientras le propinaba varios correazos, la mujer incluso amenazó con entregarlo personalmente ante el Ministerio Público para que respondiera por sus actos.

Situación por la cuál, el joven, entre lágrimas y visiblemente afectado por la situación, suplicaba perdón y aseguraba que no volvería a cometer tales actos, mientras la madre reiteraba que estaba cansada de su conducta. Una situación que captó la atención de las personas que decidieron grabar lo ocurrido.

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Tras el incidente, las autoridades informaron que el objeto sustraído fue recuperado y devuelto a sus legítimos dueños, y que la propia madre ofreció disculpas a los presentes por lo ocurrido. Hasta el momento se desconoce si las víctimas del robo presentaron una denuncia formal ante las autoridades o si la madre cumplió con llevar al joven ante la comisaría por el delito cometido.

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Una vez se volvió viral este video, los cibernautas reaccionaron a esta situación, apoyando lo que hizo la mujer con su hijo. Mientras que otros mencionaron que"jefecita a toda ley" por no solapar las malas acciones de su descendiente. Además otros usuarios destacaron el buen accionar de la mujer.

Sin embargo, otros criticaron el uso de la violencia física como método correctivo y también generó fuertes críticas, dado que según algunos usuarios estas acciones del chico también se deben a las malas maneras de crianza de su familia. Si deseas ver el video, haz click acá.