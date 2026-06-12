Homenaje de Ryan Castro a Colombia en inauguración junto a J Balvin; pocos lo notaron

n un evento que marca el inicio del torneo de fútbol más importante, celebrado simultáneamente en Estados Unidos, Canadá y México, la cuota artística de nuestro país dejó el listón muy alto con una puesta en escena que mezcló danza, arte y mucha cultura local.

Aunque el show contó con estrellas de la talla de Belinda, Danny Ocean, Maná y Los Ángeles Azules, la atención se centró en la "tripleta" colombiana conformada por J Balvin, Ryan Castro y Shakira.

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Esta última, como ya es costumbre en las citas mundialistas, estremeció el ‘Coloso de Santa Úrsula’ interpretando ‘Dai Dai’, la canción oficial del certamen, junto al artista nigeriano Burna Boy.



Sin embargo, el momento que más ha dado de qué hablar en redes sociales fue el emotivo gesto de Ryan Castro hacia sus raíces.

¿Cuál fue el significado del carriel que usó Ryan Castro en el Estadio Azteca?

Más allá de la música, Ryan Castro quiso que su vestuario enviara un mensaje claro sobre su identidad.

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Durante su presentación, el reguetonero antioqueño lució un carriel clásico, ese bolso terciado de cuero que es el símbolo indiscutible de la cultura paisa y, específicamente, de los arrieros antioqueños.

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Este accesorio no fue una elección al azar; fue un homenaje deliberado a la cultura colombiana y a sus raíces regionales.

Al llevar este elemento autóctono frente a millones de espectadores, Castro no solo se presentó como un cantante de éxito internacional, sino como un embajador de las tradiciones de su tierra.

Tras el show, tanto él como J Balvin recibieron una lluvia de elogios por demostrar que la identidad local tiene un lugar de honor en los eventos globales.

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La ceremonia inaugural no solo dio inicio a la competencia deportiva, sino que consolidó a Colombia como una potencia en la industria del entretenimiento mundial, con una mezcla de talento joven y figuras consagradas que supieron representar la esencia del país en el Estadio Azteca.

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¿Qué artistas colombianos se presentaron en la inauguración del Mundial 2026?

La representación de Colombia en este escenario global fue contundente. Shakira brilló con sus inconfundibles movimientos de cadera y una interpretación de primer nivel que compartió con todo el planeta.

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Pero el género urbano también tuvo un espacio privilegiado cuando J Balvin y Ryan Castro saltaron al campo para interpretar ‘Una a la Vez’, un tema que forma parte de su álbum colaborativo titulado ‘Omerta’.

Ver a Ryan Castro en este escenario es especialmente significativo si recuerdas sus inicios. Como han destacado varios seguidores en redes, hace apenas unos años el artista se ganaba la vida cantando en los buses de Medellín.

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Su presencia en la inauguración del Mundial es la prueba de que los artistas colombianos atraviesan uno de sus mejores momentos, siendo figuras centrales en los escenarios más prestigiosos del mundo.

