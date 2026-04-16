Letra de canción Pa’ la seca de Ryan Castro y Maluma; video oficial

La nueva colaboración entre Maluma y Ryan Castro ya está sonando y viene cargada de muchas emociones. Se trata de Pa’ la seca, un proyecto musical que con ritmos que conectan con la calle y una energía que remite al estilo que caracteriza a estos cantantes y a Medellín.
El tema fue estrenado el 16 de abril a las 7:00 p.m. junto a su video oficial en YouTube, y desde ese momento comenzó a sonar fuerte en redes sociales. Dado que esta propuesta no pasa desapercibida en especial por la propuesta de ambos cantantes, mientras uno está consolidado, el otro sigue avanzando en su carrera.
También se conoció que el concepto de Pa’ la seca gira en torno a la búsqueda de una nueva pareja sentimental, según lo adelantado por los propios artistas en la preview. La letra emplea el lenguaje callejero y el flow característico que han popularizado Maluma y Ryan Castro a lo largo.
Letra completa de ‘Pa’ la seca, canción de Maluma y Ryan Castro
Pa' las gata' beso' y los pirobo' plop—
Pa' las—, pa' las—, pa' las gatas beso' y los pirobos plop-plop
Pa' las gata' beso' y los pirobos plop—
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Yeah
Pa' las—, pa' las—, pa' las gata' beso' y los pirobos plop
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[Verso 1: Maluma]
Qué casualidad
Que en la misma disco, mamacita, nos veamos
Qué casualidad
Que bailemo' pegaíto' y ni nos conocemo'
Y no podemos negar
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Que el ambiente está hot y por la hookah no se ve
Wah-wah, wah, wah
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Ambos queremos y el destino también
[Coro: Maluma & Ryan Castro]
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
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Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
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No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop (Uh)
[Verso 2: Ryan Castro]
'Tamos fumando y la nota se nos sube, ma
Dos cachá y me siento en las nube', ma
Ojitos chiquitico' de Gatúbela
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Tú no ere' normal (Awoo)
Vamo' a meterle con to'
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En el Porsche o la Bronco vamo' a hacer una porno, awoo
Baila rico como en TikTok
No te azares si en la disco suena plo-plo-plo-plo
Que no la miren de otra forma, que ella es mi princesa
Me transformo pa' otra parte cuando ella me besa
Ella es fresa de El Poblado, pero baila en la mesa
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Sus amigas dicen que ella es mala por naturaleza
[Pre-Coro: Ryan Castro]
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De cerquita la tanguita se te ve
Se te ve, se te ve
Porfa, no pare', que me tiene' en un vaivén
Un vaivén HP
[Coro: Ryan Castro]
Mi baby top, no le demos stop
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Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
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Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
[Verso 3: Maluma]
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Bebé, tú estás dura, diablo, qué cura
Tú me roza' y sube la temperatura
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Sientes lo mismo, bebecita, ¿me lo jura'?
De una vez por toda', sácame de duda (Sácame de duda)
[Pre-Coro: Maluma]
De cerquita la tanguita se te ve
Se te ve, se te ve
Porfa, no pare', que me tiene en un vaivén
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Un vaivén, un vaivén
[Coro: Ryan Castro & Maluma]
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Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
Mi baby top, no le demos stop
Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop
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No miremos el clock, solo el fondo del shot
Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop
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[Outro]
Pa' las gata' beso' y los pirobo' plop—
Pa' las—, pa' las—, pa' las gatas beso' y los pirobos plop-plop
Pa' las gata' beso' y los pirobos plop—
Pa' las—, pa' las—, pa' las gata' beso' y los pirobos plo
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