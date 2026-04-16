Letra de canción Pa’ la seca de Ryan Castro y Maluma; video oficial

La nueva colaboración entre Maluma y Ryan Castro ya está sonando y viene cargada de muchas emociones. Se trata de Pa’ la seca, un proyecto musical que con ritmos que conectan con la calle y una energía que remite al estilo que caracteriza a estos cantantes y a Medellín.

El tema fue estrenado el 16 de abril a las 7:00 p.m. junto a su video oficial en YouTube, y desde ese momento comenzó a sonar fuerte en redes sociales. Dado que esta propuesta no pasa desapercibida en especial por la propuesta de ambos cantantes, mientras uno está consolidado, el otro sigue avanzando en su carrera.

También se conoció que el concepto de Pa’ la seca gira en torno a la búsqueda de una nueva pareja sentimental, según lo adelantado por los propios artistas en la preview. La letra emplea el lenguaje callejero y el flow característico que han popularizado Maluma y Ryan Castro a lo largo.



Letra completa de ‘Pa’ la seca, canción de Maluma y Ryan Castro

Pa' las gata' beso' y los pirobo' plop—

Pa' las—, pa' las—, pa' las gatas beso' y los pirobos plop-plop

Pa' las gata' beso' y los pirobos plop—

Publicidad

Yeah

Pa' las—, pa' las—, pa' las gata' beso' y los pirobos plop

Publicidad

[Verso 1: Maluma]

Qué casualidad

Que en la misma disco, mamacita, nos veamos

Qué casualidad

Que bailemo' pegaíto' y ni nos conocemo'

Y no podemos negar

Publicidad

Que el ambiente está hot y por la hookah no se ve

Wah-wah, wah, wah

Publicidad

Ambos queremos y el destino también

[Coro: Maluma & Ryan Castro]

Mi baby top, no le demos stop

Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop

No miremos el clock, solo el fondo del shot

Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop

Publicidad

Mi baby top, no le demos stop

Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop

Publicidad

No miremos el clock, solo el fondo del shot

Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop (Uh)

[Verso 2: Ryan Castro]

'Tamos fumando y la nota se nos sube, ma

Dos cachá y me siento en las nube', ma

Ojitos chiquitico' de Gatúbela

Publicidad

Tú no ere' normal (Awoo)

Vamo' a meterle con to'

Publicidad

En el Porsche o la Bronco vamo' a hacer una porno, awoo

Baila rico como en TikTok

No te azares si en la disco suena plo-plo-plo-plo

Que no la miren de otra forma, que ella es mi princesa

Me transformo pa' otra parte cuando ella me besa

Ella es fresa de El Poblado, pero baila en la mesa

Publicidad

Sus amigas dicen que ella es mala por naturaleza

[Pre-Coro: Ryan Castro]

Publicidad

De cerquita la tanguita se te ve

Se te ve, se te ve

Porfa, no pare', que me tiene' en un vaivén

Un vaivén HP

[Coro: Ryan Castro]

Mi baby top, no le demos stop

Publicidad

Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop

No miremos el clock, solo el fondo del shot

Publicidad

Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop

Mi baby top, no le demos stop

Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop

No miremos el clock, solo el fondo del shot

Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop

[Verso 3: Maluma]

Publicidad

Bebé, tú estás dura, diablo, qué cura

Tú me roza' y sube la temperatura

Publicidad

Sientes lo mismo, bebecita, ¿me lo jura'?

De una vez por toda', sácame de duda (Sácame de duda)

[Pre-Coro: Maluma]

De cerquita la tanguita se te ve

Se te ve, se te ve

Porfa, no pare', que me tiene en un vaivén

Publicidad

Un vaivén, un vaivén

[Coro: Ryan Castro & Maluma]

Publicidad

Mi baby top, no le demos stop

Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop

No miremos el clock, solo el fondo del shot

Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop

Mi baby top, no le demos stop

Pa' la seca el tequi, boquita, lollipop

Publicidad

No miremos el clock, solo el fondo del shot

Pa' las gata' beso', y los pirobos plop-plop

Publicidad

[Outro]

Pa' las gata' beso' y los pirobo' plop—

Pa' las—, pa' las—, pa' las gatas beso' y los pirobos plop-plop

Pa' las gata' beso' y los pirobos plop—

Pa' las—, pa' las—, pa' las gata' beso' y los pirobos plo