Naim, novio de Katy Cardona, fue detenido en pleno aeropuerto de México

Naim Darrechi volvió a convertirse en tema de conversación luego de que circularan varios videos donde aparece siendo retenido por autoridades en el aeropuerto de Ciudad de México.

El creador de contenido viajaba acompañado de otros influenciadores, entre ellos Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”, cuando ocurrió la situación que rápidamente terminó haciéndose viral.

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Las imágenes empezaron a moverse con fuerza en redes sociales y en pocas horas el nombre del español ya estaba entre las búsquedas más comentadas. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué había pasado exactamente y por qué las autoridades decidieron intervenirlo apenas aterrizó en territorio mexicano.

Según reportaron medios de ese país, Naim Darrechi habría tenido un inconveniente durante el vuelo relacionado con un dispositivo para fumar. De acuerdo con la versión entregada inicialmente, una auxiliar de vuelo alertó sobre una situación que no estaría permitida dentro de la aeronave.

Ese detalle terminó generando movimiento apenas el avión llegó al aeropuerto. En varios videos que comenzaron a compartirse en redes sociales se observa el momento en el que el influenciador es rodeado por funcionarios mientras otras personas que viajaban con él intentaban entender lo que estaba pasando.

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La situación llamó todavía más la atención porque Katy Cardona estaba presente en medio de todo el revuelo. La caleña, que en los últimos meses ha dado bastante de qué hablar por diferentes situaciones relacionadas con su vida personal y sus publicaciones en internet, apareció grabando parte de lo sucedido.

La Blanquita y Naim /Foto: redes sociales

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Katy Cardona reaccionó mientras grababan todo en el aeropuerto

Uno de los puntos que más comentarios generó fue precisamente la reacción de Katy Cardona. La influenciadora se mostró pendiente de lo que ocurría y en medio de las transmisiones intentó explicar parte de la situación a quienes seguían el en vivo.

Según comentaron las personas cercanas al español, el dispositivo que llevaba Naim supuestamente tendría relación con un tema médico. Sin embargo, las autoridades habrían decidido revisar igualmente el caso tras lo ocurrido durante el vuelo.

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Mientras tanto, en redes sociales empezaron a aparecer diferentes versiones sobre el momento vivido en el aeropuerto. Algunos usuarios defendieron al creador de contenido y aseguraron que la situación se salió de control rápidamente, mientras otros cuestionaron lo ocurrido dentro de la aeronave.

No es la primera vez que Naim Darrechi termina envuelto en polémicas. El español ha protagonizado varios momentos que han generado conversación durante los últimos años, especialmente por situaciones relacionadas con exparejas, declaraciones públicas y contenido difundido en internet.

Por el lado de Katy Cardona, también han sido meses movidos. La influenciadora caleña estuvo recientemente en el centro de comentarios luego de su separación con Deiby Ruiz, padre de su hijo. A eso se sumaron varias controversias que aumentaron todavía más la atención sobre su vida personal.

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Tiempo después confirmó públicamente su relación con Naim Darrechi y desde entonces ambos comenzaron a aparecer constantemente juntos en publicaciones, videos y transmisiones que rápidamente generaban reacciones entre sus seguidores.