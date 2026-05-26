¿Quién es ‘La Blanquita’? La verdad detrás de la influencer que es tendencia

Seguro que en los últimos días has visto su nombre por todas partes. ‘La Blanquita’ se ha consolidado como una de las figuras más comentadas en el ecosistema digital colombiano y latinoamericano.

Si te preguntas por qué todo el mundo habla de ella, debes saber que su fama no es casualidad; es el resultado de una mezcla entre carisma espontáneo, una historia de superación desde los barrios de Cali y una serie de polémicas que la mantienen en las tendencias de TikTok, Instagram y X.

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¿Quién es ‘La Blanquita’ y cómo se hizo famosa Katy Cardona?

Aunque en el mundo digital la conocemos por su apodo, su nombre real es Katy Cardona.



Es orgullosamente caleña y creció en el barrio Marroquín 2, un entorno que marcó su carácter y donde recibió una educación cimentada en valores religiosos.

Desde muy joven, Katy supo lo que era el esfuerzo; trabajó en almacenes y acompañó a su padre en sus labores de mensajería, experiencias que hoy le permiten conectar de manera genuina con su audiencia.

Su ascenso al estrellato digital comenzó gracias a su contenido de humor y su personalidad vibrante. Uno de los hitos más importantes en su carrera fue un video que se volvió masivamente viral mientras estaba embarazada.

En el clip, aparecía realizando un baile con un vestido ajustado, logrando acumular la impresionante cifra de más de 75 millones de vistas.

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Actualmente, su comunidad es enorme: cuenta con más de 11 millones de seguidores en TikTok y supera los 4 millones en Instagram.

Además de ser creadora de contenido, Katy es una emprendedora que utiliza su plataforma para promocionar su marca de moda, Deyless Oficial, especializada en bodys y accesorios, y para apoyar a otros pequeños negocios que no tienen acceso a grandes campañas de marketing.

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¿Qué pasó con ‘La Blanquita’ en La Mansión VIP y su relación con Naim Darrechi?

La relevancia de Katy Cardona alcanzó un nuevo nivel tras su participación en el reality show La Mansión VIP.

Durante la competencia, no solo mostró su belleza y personalidad, sino que también protagonizó momentos de tensión, incluyendo algunos roces con figuras como Aida Victoria Merlano.

A pesar de los conflictos, su autenticidad la llevó a convertirse en una de las participantes más queridas, logrando el tercer lugar en la gran final de la primera temporada.

Fue precisamente en este formato donde inició un mediático romance con el influencer español Naim Darrechi.

Esta relación captó la atención de millones de usuarios, convirtiéndose rápidamente en tendencia.

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Sin embargo, la exposición también trajo controversias; recientemente, ‘La Blanquita’ ha vuelto a ser el centro de la conversación debido a rumores que circulan sobre un supuesto video filtrado junto a Darrechi, lo que ha generado una nueva ola de especulaciones en redes sociales.

Antes de este episodio, Katy mantuvo una relación de aproximadamente 10 años con el creador de contenido Deiby Ruiz, con quien tiene un hijo llamado Lahiam.

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En febrero de este año, la pareja confirmó su separación definitiva. Según explicó la propia Katy en un "en vivo", la ruptura no se debió a infidelidades o terceras personas, sino a un desgaste emocional y problemas de comunicación acumulados durante años.

Con la firmeza que la caracteriza, Katy afirmó haber llegado a un límite tras sentirse emocionalmente decepcionada en diversas ocasiones.