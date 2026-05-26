Ella es la hermosa esposa de Abelardo de la Espriella; tienen cuatro hijos

Abelardo de la Espriella no solo destaca por su trayectoria como abogado, sino ahora también por su aspiración a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026.

Sin embargo, más allá de los estrados y los discursos de campaña, hay una figura central que ha captado la atención de los ciudadanos: su esposa, Ana Lucía Pineda.

En mayo de 2026, la imagen de Ana Lucía se consolidó como una pieza clave dentro de la estrategia de De la Espriella.



Esto ocurrió tras la difusión de un video que mostró el reencuentro de la pareja en Medellín, un momento que generó una fuerte reacción de emoción entre los internautas.

En esa ocasión, el candidato compartió un mensaje muy personal donde describía a su esposa como su "todo".

La relación entre ambos parece ser un refugio de paz para el candidato en medio de la "batalla" electoral.

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¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Si te preguntas por la identidad de la mujer que acompaña al candidato, se trata de Ana Lucía Pineda.

Su relación no es nueva; de hecho, formalizaron su unión pocos meses después de conocerse y, con el paso del tiempo, han construido una familia sólida.

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A diferencia de otras figuras públicas, Ana Lucía ha mantenido un perfil que combina su apoyo a la campaña con sus propios eventos independientes.

En las publicaciones de De la Espriella, se evidencia una profunda gratitud hacia ella, a quien agradece públicamente por ser su apoyo incondicional.

El abogado ha llegado a expresar que incluso un solo día sin verla le genera una sensación de vacío, lo que demuestra la estrecha dependencia emocional y el respeto que siente por su compañera sentimental.

¿Cuántos hijos tiene Abelardo de la Espriella y cómo se llaman?

Otro aspecto que quizás te interese conocer sobre la vida privada del candidato es su faceta como padre. Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda tienen cuatro hijos. Sus nombres son:

Lucía

Salvador

Filipo

Francesca

Aunque el candidato ha sido enfático en que prefiere mantener a sus hijos alejados del complejo y a veces hostil ámbito político, no oculta que ellos son una de sus mayores motivaciones.

De hecho, ha asegurado que el bienestar de Lucía, Salvador, Filipo y Francesca constituye uno de los motores fundamentales que impulsan sus aspiraciones presidenciales para el periodo que inicia en 2026.