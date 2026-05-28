Shakira habla de sus sentimientos hacia Piqué y la posibilidad de un nuevo amor

Shakira volvió a captar la atención del mundo, debido a un mensaje de madurez, sanación y gratitud. Tanto es así que en una reciente entrevista con el diario británico The Times, la barranquillera reflexiona sobre su proceso de duelo y la relación actual que mantiene con el padre de sus hijos, Pique.

Durante la charla, la barranquillera definió su ruptura como el “momento más oscuro” de su vida, especialmente al coincidir con los problemas de salud de su padre, William Mebarak.

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"Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte”, confesó la artista.



Por otro lado, Shakira mostró mucho respeto hacia el exjugador del FC Barcelona. dejando así que dejó atrás las indirectas para enfocarse en el vínculo que los unirá de por vida, sus hijos, Milán y Sasha, por lo que decidió mostrar un tono más maduro al respecto.

"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos por haberme convertido en la madre que soy". De igual forma, agradeció todo lo vivido con el exjugador y también explicó que gracias a su canción 'Waka Waka' no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría a sus hijos.

¿Qué dijo Shakira sobre su futuro amoroso?

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Por otro lado, comentó que Piqué tiene facultades importantes en la crianza, destacando su disciplina y los cuidados que le ha dado a sus hijos este tiempo: "Bueno, también del padre, hay que decirlo, es muy disciplinado. Es que no se puede triunfar de otra manera".

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A pesar de los constantes rumores que la vinculan con figuras como Lewis Hamilton, Tom Cruise o Alejandro Sanz, Shakira fue enfática al cerrar la puerta, por ahora, a una relación sentimental, debido a que se encuentra con la mira centrada en sus diferentes proyectos musicales.

"Por ahora, nada de romance, no hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada", afirmó, asegurando que actualmente disfruta de su soledad y que está "enamorada de mi carrera como nunca antes". Para la estrella mundial, sus hijos y su música siguen siendo su única prioridad absoluta, negando los rumores de posibles amores.