Concierto de Shakira en Copacabana: fallece trabajador durante montaje del escenario

La icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, se encontraba en pleno movimiento para recibir lo que se perfila como el evento musical más grande en la carrera de la cantante colombiana Shakira.

Sin embargo, el ambiente de fiesta se vio interrumpido este domingo 26 de abril de 2026 por una noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento: la pérdida de un integrante del equipo técnico durante las labores de preparación del escenario.

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El incidente tuvo lugar mientras se realizaban maniobras complejas de instalación de las estructuras metálicas que sostendrán el megaconcierto gratuito programado para el próximo 2 de mayo.



Un joven de 28 años, quien se desempeñaba como técnico de seguridad laboral, se encontraba realizando sus funciones en el área de montaje cuando una sección de la estructura cedió inesperadamente.

Según los informes oficiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, el colapso de la pieza impactó directamente al trabajador, dejándolo atrapado bajo el peso de los materiales de elevación.

Los testimonios de quienes presenciaron el hecho describen momentos de gran tensión. Los compañeros de trabajo del joven actuaron con rapidez para auxiliarlo antes de que llegaran los equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos.

A pesar de que la víctima fue retirada del lugar y trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica de primer nivel, las lesiones sufridas, especialmente en sus extremidades inferiores debido al sistema de elevación, resultaron fatales y no logró resistir.

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Ante la gravedad de lo sucedido, la Policía Civil de Río de Janeiro ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar qué provocó que la estructura cediera.

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Las autoridades están revisando minuciosamente los protocolos de seguridad implementados, los registros técnicos del montaje y tomando declaraciones de los operarios presentes.

El objetivo es esclarecer si hubo fallas en la supervisión técnica o en los mecanismos de seguridad de una obra de tal magnitud.

Por su parte, la empresa Bonustrack, responsable de la organización del espectáculo, emitió un comunicado oficial manifestando su profunda tristeza y solidaridad con la familia del técnico fallecido.

La productora aseguró estar colaborando plenamente con las autoridades locales en el proceso de investigación y brindando todo el apoyo necesario a la empresa encargada del personal técnico.

Este suceso ocurre en un momento de altísima expectativa, ya que la Alcaldía de Río espera la asistencia de aproximadamente dos millones de personas en la playa.

El montaje de este escenario es un desafío arquitectónico, diseñado para igualar o superar las dimensiones de los shows ofrecidos por estrellas como Madonna y Lady Gaga en años anteriores en el mismo lugar.

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Shakira, quien ha definido este concierto en Copacabana como el "más soñado" de su vida, se encuentra en el centro de las miradas mientras la ciudad de Río de Janeiro intenta procesar este lamentable hecho en la previa de lo que debería ser una celebración histórica de la música latina.

Las labores en la playa continúan bajo una estricta revisión de seguridad para garantizar la integridad de todos los involucrados en los días restantes antes de la gran cita.