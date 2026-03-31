¿Tulio Recomienda pegó primero que Shakira? El artista revela lo que ocurrió

Tulio Zuluaga, el hombre detrás de Tulio Recomienda, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, y compartió su experiencia sobre los diferentes trabajos que ha tenido, tanto es así que recordó que antes de ser el "duro" de la gastronomía, esto involucrado con la música, al punto que compartió una anécdota de con Shakira .

Inicialmente, explicó que el mientras tuvo una faceta en la radio como DJ, decidió componer la canción Misterio de Amor, y afirmó que ese tema llegó al número. Sin embargo, mencionó que esto lo logró gracias a que en la emisora de radio, él aprovechaba y repetía su sencillo.

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Mismo mensaje que tuvo por parte de un joven Carlos Vives, quien según él este le afirmó que iba a lograr lo que todos los artistas nacionales de aquella época de tener éxito en un disco.



Según relató Tulio, hubo un tiempo en el que él "pegó" primero que la barranquillera en el ámbito nacional. En ese entonces, mientras grababan un video para televisión, una joven Shakira le lanzó una premonición que hoy, sorprende a muchos: "Tulio yo estaré prontamente sonando afuera como tú".



¿Cómo le fue a Tulio Recomienda en su primera venta de discos?

Por otro lado, Tulio Recomienda se autodefine como un "maestro en fracasología", esto debido a que recordó que tras ahorrar peso a peso trabajando en la radio, decidió lanzarse como solista con un sencillo titulado "Misterio de Amor" y decidió mandar a fabricar 1.000 copias, pero la realidad fue un golpe directo al ego.

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Lastimosamente, explicó que "en 30 días... ni siquiera mi mamá había ido a comprar el disco”, confesó entre risas. Pese a eso, decidió usar una estrategía bastante arriesgada y salvar el producto que hizo.

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"Vendí un carrito que tenía un Renault 4 anaranjado, un sintetizador, una cadenita y cogía a todos los de la emisora, a todos los amigos, a todos los familiares y les dije:'Vamos a comprar el disco tuyo”, afirmó que gracias a esto, a la semana siguiente apareció en la portada de los periódicos como "el artista colombiano que más discos había vendido en la historia reciente del país".

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Esa "fachada" de éxito fue tan convincente que, apenas tres días después, "estaba aquí Ricardo Montaner firmándome para llevarme para Venezuela con disco". Sin embargo, afirmó que después de eso, un productor decidió cambiar el nombre de la carátula de un disco y le puso ‘Sudores’, ante un posible fracaso y mal asociamiento de marca Tulio decidió retirarse del tema musical.

Mira la entrevista aquí: