Mamá de Mía no se hizo controles, no la vacunó y llegó al hospital bajo sustancias

Mientras la madre de Mía Cataleya continúa detenida y vinculada a las investigaciones que adelantan las autoridades, siguen apareciendo nuevos detalles sobre las condiciones en las que vivía la bebé y las circunstancias que rodearon su llegada al Hospital San Rafael de El Espinal.

La información fue revelada en el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, donde participó Juan Carlos Leal, secretario de Salud de El Espinal. Durante la conversación, el funcionario entregó detalles sobre la atención que recibió la menor y los hallazgos que posteriormente hicieron las entidades encargadas del caso.

Puedes leer: Así descubrieron que Mía, bebé de 6 meses fallecida, había sido maltratada: señales clave



Según explicó Leal, la bebé llegó al hospital en brazos de su madre el pasado 27 de mayo. Desde el primer momento, el comportamiento de la mujer llamó la atención de los profesionales de la salud que atendieron la emergencia.

De acuerdo con el funcionario, la madre se encontraba alterada y agitada, una situación que generó inquietud entre los médicos y llevó a realizar procedimientos adicionales para establecer qué estaba ocurriendo.

Publicidad

Con autorización de la propia mujer, se practicó una prueba de sangre para determinar si existía alguna condición que explicara su estado. Los resultados, según relató el secretario de Salud, evidenciaron la presencia de múltiples sustancias psicoactivas en su organismo.

Además, el análisis médico habría permitido identificar señales que, según los especialistas, serían compatibles con un consumo frecuente de estas sustancias. Durante la entrevista, Leal señaló que los hallazgos hicieron pensar a los profesionales en un posible uso recurrente y no en un hecho aislado.

Publicidad

Lo que encontraron los médicos cuando ingresó Mía Cataleya

El secretario de Salud también habló sobre las condiciones físicas en las que llegó la bebé al centro asistencial.

Según explicó, durante la valoración médica se detectaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, una situación que llevó al hospital a activar de inmediato los protocolos de protección para menores de edad y a informar a las autoridades competentes para que iniciaran las investigaciones correspondientes.

A partir de ese momento comenzó una revisión detallada sobre el entorno familiar de la niña y las condiciones en las que había transcurrido su corta vida.

Aparece papá de Mía Cataleya /Foto: redes sociales

La bebé no habría recibido controles ni vacunas posteriores

Uno de los hallazgos más impactantes mencionados durante el pódcast estuvo relacionado con el historial médico de Mía Cataleya.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por las entidades encargadas de la protección de la infancia, la bebé únicamente habría recibido las vacunas aplicadas al momento de nacer.

Según la información recopilada durante las investigaciones, no existirían registros de nuevas jornadas de vacunación después de su salida del centro médico donde nació.

Publicidad

Puedes leer: Triste caso en Tolima cobra la vida de una bebé de 6 meses; fue víctima de acceso

Publicidad

Además, las autoridades encontraron que la madre tampoco habría asistido a los controles prenatales durante el embarazo.

La situación no terminó allí. Las revisiones adelantadas por los organismos encargados del caso también permitieron establecer que la menor no fue llevada a los controles médicos posteriores al nacimiento, los cuales hacen parte de la atención integral gratuita para los niños en Colombia.

Entre los seguimientos que, según se conoció, no aparecen registrados, estarían las vacunas correspondientes al primer mes de vida y los controles programados para los tres meses de edad.

Estos espacios médicos son utilizados para monitorear el crecimiento, el desarrollo, la alimentación, el peso, la talla y el cumplimiento del esquema de vacunación de los menores.

Las autoridades han señalado que todos estos elementos hacen parte del material que hoy es analizado dentro de la investigación.

Mientras tanto, la madre de Mía Cataleya continúa detenida y vinculada al proceso que busca esclarecer completamente lo ocurrido con la menor.