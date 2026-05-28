Triste caso en Tolima cobra la vida de una bebé de 6 meses; fue víctima de acceso

El municipio de El Espinal, en el departamento del Tolima, se encuentra sumido en una profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Mía Khataleya Ramírez, una bebé de tan solo seis meses. La pequeña murió este miércoles 27 de mayo al mediodía en la clínica Clinaltec, luego de ser víctima de una agresión física.

Situación por la cual, el alcalde de la localidad, Wilson Gutiérrez, calificó el suceso como un acto de barbarie. Las autoridades conocieron que todo ocurrió este martes 26 de mayo, cuando la menor ingresó al Hospital San Rafael en El Espinal, en donde llegó en malas condiciones, pese al traslado de la madre.

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Debido a la gravedad de su estado, Mía Khataleya Ramírez tuvo que ser remitida de urgencia a una clínica de mayor complejidad en Ibagué, donde finalmente perdió la vida a pesar de los esfuerzos del personal médico.



Sin embargo, los exámenes clínicos iniciales revelaron que la bebé presentaba múltiples fracturas en sus brazos y piernas, además de traumas externos y signos evidentes de abuso sexual. La Secretaría de Salud del Tolima confirmó que la condición de ingreso era crítica.

¿Qué más se conoció del caso de Mía Khataleya Ramírez?

Las autoridades comenzaron a centrar sus esfuerzos para dar con el paradero de los responsables de este hecho deplorable. Actualmente, la Policía Nacional busca intensamente a un hombre conocido con el alias de "El Flaco", quien es el padrastro de la niña y huyó del lugar una vez se conoció la gravedad de la situación en el hospital.

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Por su parte, la madre de la menor, una joven de 25 años, se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes mientras avanzan las indagaciones. Versiones preliminares indican que, al momento de llevar a su hija al centro médico, la mujer podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

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Con el fin de agilizar la captura de los implicados, la Alcaldía de El Espinal ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información veraz que permita su identificación y detención de lo responsable con Mía Khataleya Ramírez.

El mandatario local hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para desplegar todas las capacidades operativas y asegurar que este crimen no quede impune.