Polvo del Sahara llegará a Colombia; Ideam lanza alerta y determina zonas que tocará

Si vives en la costa norte de Colombia o en el archipiélago de San Andrés, es muy probable que en las últimas horas hayas notado un cambio en el ambiente.

No se trata de una simple coincidencia; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una alerta especial por el posible ingreso de una nube de polvo del Sahara a nuestro territorio.

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Este fenómeno, que viaja miles de kilómetros desde el norte de África, se espera que tenga su mayor impacto entre este miércoles y jueves, afectando principalmente la visibilidad y la calidad del aire que respiras.



Aunque este tipo de eventos no son extraños en nuestra región, la vigilancia técnica es permanente porque el polvo sahariano puede generar molestias físicas, especialmente si tienes sensibilidad respiratoria.



La nube se desplaza actualmente sobre el océano Atlántico y ya se localiza al norte de Venezuela, siguiendo de cerca a la onda tropical número 5. Prepárate, porque aunque no se esperan cambios drásticos en el clima, tu salud sí requiere atención.

¿Qué es el polvo del Sahara y cómo se desplaza hacia Colombia?

Científicamente, este fenómeno se conoce como la Capa de Aire del Sahara o Saharan Air Layer (SAL).

Se trata de una masa de aire extremadamente seca y cargada de polvo que se forma sobre el desierto del Sahara, en África, principalmente entre finales de la primavera y el comienzo del otoño en el hemisferio norte.

Esta masa se eleva y se desplaza hacia el oeste impulsada por fuertes corrientes de viento que pueden oscilar entre los 36 y 90 kilómetros por hora.

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Lo curioso de esta capa es que puede extenderse entre los 1.500 y 6.000 metros de altura. Además, es un aire un 50% menos húmedo que las condiciones atmosféricas normales, lo que explica esa sensación de sequedad que podrías percibir en el ambiente.

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El Ideam, apoyado en herramientas internacionales como el sistema Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), rastrea estas partículas para entender cómo interactúan con nuestra geografía.

Aunque la masa de polvo viaja con periodicidad cada tres o cinco días, su intensidad al llegar a Colombia depende de variables como la velocidad de los vientos, que cambian constantemente.

¿Cuáles son las recomendaciones del Ideam ante la llegada de este fenómeno?

Si te encuentras en sectores del Caribe colombiano o en el área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debes estar atento.

Aunque el Ideam ha aclarado que no se prevén impactos significativos sobre las lluvias o las temperaturas actuales, el principal riesgo reside en el aumento del material particulado en el aire.

Esto significa que pequeñas partículas de arena y minerales quedan suspendidas en el cielo, creando una especie de bruma o calima que reduce la visibilidad.

Para protegerte, el instituto recomienda seguir estas medidas básicas:

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Uso de tapabocas: Especialmente necesario si sufres de afecciones respiratorias o eres propenso a alergias, ya que el polvo puede causar irritación en las vías pulmonares.

Especialmente necesario si sufres de afecciones respiratorias o eres propenso a alergias, ya que el polvo puede causar irritación en las vías pulmonares. Protección ocular: El uso de gafas es fundamental para evitar la irritación por el contacto directo de las partículas con tus ojos.

El uso de gafas es fundamental para evitar la irritación por el contacto directo de las partículas con tus ojos. Atención a las autoridades: Se aconseja a las autoridades ambientales locales monitorear las estaciones de calidad del aire para tomar decisiones oportunas en cada jurisdicción.

Es importante que sepas que en los últimos tres días ya han ingresado cantidades mínimas de este polvo a la costa Caribe. No obstante, el pico de este fenómeno suele presentarse con mayor fuerza en los meses de julio y agosto, disminuyendo progresivamente hacia septiembre.