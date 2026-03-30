Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
AVIANCA SANCIONA A YEFERSON COSSIO
PASAPORTE GRATIS
ACOSO DE MUJER EN CARULLA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Emergencia en Cafam Melgar por tormenta con inundación; huéspedes están en una iglesia

Emergencia en Cafam Melgar por tormenta con inundación; huéspedes están en una iglesia

La tormenta provocó el desbordamiento de una quebrada que ingresó al centro vacacional arrasando carros e inundando cabañas.

Emergencia en Cafam Melgar por tormenta con inundación; huéspedes están en una iglesia
Emergencia en Cafam Melgar por tormenta con inundación
Foto: Tomada de redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

Eran las 12:30 de la madrugada cuando el sonido relajante de la lluvia se transformó en un rugido de preocupación para los habitantes de Melgar. Lo que debía ser una noche tranquila de descanso se convirtió, en cuestión de minutos, en una carrera contra el tiempo y la naturaleza.

La quebrada La Melgara, caprichosa y desbordada por las intensas precipitaciones de las últimas horas, decidió salirse de su cauce, dejando a su paso un rastro de lodo y enseres perdidos.

Puedes leer: Stephen Hawking y sus preocupantes predicciones del futuro; lo dijo antes de fallecer

Para Leandro Lozano, un residente que ha visto crecer el municipio, la situación no permitió tregua. Desde esa hora crítica, el agua comenzó a invadir las viviendas, afectando a más de 150 familias que vieron cómo sus hogares se transformaban en pequeñas lagunas.

Pero la emergencia no se quedó solo en los barrios tradicionales; el corazón del turismo local también sintió el golpe.

Te puede interesar

  1. Caballo se queda atrapado en inundación
    Caballo se queda atrapado en inundación
    /Foto: redes sociales
    Información de servicio

    Caballo queda atrapado en medio de un torrencial aguacero e inundación; lucha por su vida

  2. Rescatan a un gato en medio de la inundación en Dubai
    Rescatan a un gato en medio de la inundación en Dubái
    Foto: AFP y EFE
    Internacional

    Video: gatito se aferra a la puerta de un carro durante fuerte inundación en Dubai

Mientras muchos dormían profundamente para cerrar con broche de oro la temporada de Pascua, en el centro vacacional Cafam la historia tomaba un tinte dramático.

Cerca de la 1:30 de la mañana, los huéspedes de la Zona F despertaron con una sensación térmica que no esperaban: el agua ya les llegaba a la cintura.

En un abrir y cerrar de ojos, la corriente de la quebrada se coló en las cabañas diseñadas para grupos familiares, convirtiendo las áreas de descanso en zonas de evacuación improvisada.

Publicidad

La escena parecía sacada de una película de acción, pero sin efectos especiales. Los turistas, ante la ausencia de una orientación clara en ese instante inicial, tuvieron que rescatar lo poco que podían por sus propios medios.

Entre ocho y nueve vehículos que descansaban en los parqueaderos terminaron siendo juguetes de la corriente, que los arrastró con una fuerza sorprendente. Dentro de las cabañas, la pérdida fue absoluta: neveras, camas y maletas quedaron sumergidas bajo una capa de lodo.

¿Cuáles fueron los daños que dejó la tormenta en Melgar?

El panorama exterior no era mucho mejor. La fuerza del agua no solo trajo sedimentos, sino que derribó árboles y bloqueó la movilidad en diversos sectores de la municipalidad.

Te puede interesar

  1. Puente improvisado en Perú
    Puente improvisado en Perú
    /Foto: Captura video TikTok sergio._.1
    Virales

    VIDEO: mujer improvisa puente sobre inundación y cobra 'peaje' por pasar

  2. 24761_Fotocaptura video // FOTO: Policía Nacional
    ¡Atrapados! Padre e hijo quedaron encerrados en su carro en medio de una inundación
    Fotocaptura video // FOTO: Policía Nacional
    Noticias

    ¡Atrapados! Padre e hijo quedaron encerrados en su carro en medio de una inundación

Publicidad

En las redes sociales, los videos compartidos por los mismos afectados mostraban la lucha desesperada por sacar el agua de las casas mientras intentaban salvar recuerdos y muebles.

Organismos como la Defensa Civil del Tolima se desplazaron rápidamente a los puntos críticos para evaluar los daños y brindar apoyo a los damnificados.

Aunque el balance material es doloroso, hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas, lo cual es un alivio en medio de tanta incertidumbre.

Las familias que lo perdieron todo en el complejo turístico han buscado refugio provisional en una iglesia cercana y hoteles aledaños, mientras esperan que la administración del lugar dé respuestas claras sobre sus bienes y vehículos.

Por su parte, el IDEAM ya ha puesto las cartas sobre la mesa: la temporada de lluvias podría extenderse hasta el mes de junio.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Cafam

Noticias

Melgar