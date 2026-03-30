Emergencia en Cafam Melgar por tormenta con inundación; huéspedes están en una iglesia

Eran las 12:30 de la madrugada cuando el sonido relajante de la lluvia se transformó en un rugido de preocupación para los habitantes de Melgar. Lo que debía ser una noche tranquila de descanso se convirtió, en cuestión de minutos, en una carrera contra el tiempo y la naturaleza.

La quebrada La Melgara, caprichosa y desbordada por las intensas precipitaciones de las últimas horas, decidió salirse de su cauce, dejando a su paso un rastro de lodo y enseres perdidos.

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Para Leandro Lozano, un residente que ha visto crecer el municipio, la situación no permitió tregua. Desde esa hora crítica, el agua comenzó a invadir las viviendas, afectando a más de 150 familias que vieron cómo sus hogares se transformaban en pequeñas lagunas.



Pero la emergencia no se quedó solo en los barrios tradicionales; el corazón del turismo local también sintió el golpe.

Mientras muchos dormían profundamente para cerrar con broche de oro la temporada de Pascua, en el centro vacacional Cafam la historia tomaba un tinte dramático.

Cerca de la 1:30 de la mañana, los huéspedes de la Zona F despertaron con una sensación térmica que no esperaban: el agua ya les llegaba a la cintura.

En un abrir y cerrar de ojos, la corriente de la quebrada se coló en las cabañas diseñadas para grupos familiares, convirtiendo las áreas de descanso en zonas de evacuación improvisada.

#REGIONAL. Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas reportan el desbordamiento de quebrada La Melgara generando inundaciones en el municipio de Melgar (Tolima). Se presenta deslizamiento de tierra en la vía Girardot - Bogotá en inmediaciones a la base Militar de… pic.twitter.com/L9k72y0UCj — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 30, 2026

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La escena parecía sacada de una película de acción, pero sin efectos especiales. Los turistas, ante la ausencia de una orientación clara en ese instante inicial, tuvieron que rescatar lo poco que podían por sus propios medios.

Entre ocho y nueve vehículos que descansaban en los parqueaderos terminaron siendo juguetes de la corriente, que los arrastró con una fuerza sorprendente. Dentro de las cabañas, la pérdida fue absoluta: neveras, camas y maletas quedaron sumergidas bajo una capa de lodo.



¿Cuáles fueron los daños que dejó la tormenta en Melgar?

El panorama exterior no era mucho mejor. La fuerza del agua no solo trajo sedimentos, sino que derribó árboles y bloqueó la movilidad en diversos sectores de la municipalidad.

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En las redes sociales, los videos compartidos por los mismos afectados mostraban la lucha desesperada por sacar el agua de las casas mientras intentaban salvar recuerdos y muebles.

Organismos como la Defensa Civil del Tolima se desplazaron rápidamente a los puntos críticos para evaluar los daños y brindar apoyo a los damnificados.

Aunque el balance material es doloroso, hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas, lo cual es un alivio en medio de tanta incertidumbre.

Las familias que lo perdieron todo en el complejo turístico han buscado refugio provisional en una iglesia cercana y hoteles aledaños, mientras esperan que la administración del lugar dé respuestas claras sobre sus bienes y vehículos.

Por su parte, el IDEAM ya ha puesto las cartas sobre la mesa: la temporada de lluvias podría extenderse hasta el mes de junio.