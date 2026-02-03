Caballo queda atrapado en medio de un torrencial aguacero e inundación; lucha por su vida

Un caballo fue visto en las últimas horas aislado sobre una pequeña elevación de tierra en medio de las inundaciones que afectan al municipio de Canalete, en el departamento de Córdoba. El animal permanece rodeado por una corriente de agua que avanza con fuerza, producto de las intensas lluvias asociadas al frente frío que golpea las costas del Caribe colombiano.

Las imágenes que circulan muestran al equino inmóvil, con el agua cubriendo los potreros, los caminos rurales y buena parte del terreno a su alrededor. La corriente se extiende sin encontrar obstáculos, dejando amplias zonas bajo el agua y reduciendo los espacios secos a pequeñas franjas de tierra más alta. En ese punto permanece el animal, sin posibilidad de desplazarse hacia un lugar seguro.

De acuerdo con reportes, las precipitaciones no han dado tregua durante varias horas, lo que ha provocado un aumento rápido del nivel del agua en sectores rurales y urbanos del municipio. La situación ha generado complicaciones en las vías de acceso, dejando incomunicada por tierra a gran parte de la población. Esto ha dificultado la llegada de ayuda y ha obligado a los habitantes a buscar refugio en zonas elevadas.

Las lluvias también han provocado que el agua ingrese a viviendas y cubra completamente algunas carreteras secundarias. En varios sectores, los potreros quedaron bajo el agua, afectando a los animales que se encontraban en esos terrenos. El caballo observado sobre la pequeña loma es uno de los casos más visibles de esta situación, ya que quedó atrapado en medio de la creciente sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Habitantes del área señalan que la corriente se ha mantenido constante y que el nivel del agua sigue siendo alto. Las imágenes evidencian que el flujo rodea por completo el punto donde se encuentra el animal, convirtiéndolo en una especie de isla improvisada.

¿Qué pasó con el caballo?

Hasta el momento no se conoce con certeza cuál fue la suerte del caballo que quedó rodeado por la creciente. En redes sociales, usuarios han compartido las imágenes y han pedido apoyo a las autoridades y a los vecinos del sector para intentar ubicar al animal y brindarle ayuda.

Los mensajes se han multiplicado en las últimas horas, mientras se mantiene la incertidumbre sobre si logró salir del punto donde fue visto por última vez.