Historia real detrás de canción 'Porque te vas' de Jeanette; nació como un fracaso

Existen canciones que parecen predestinadas al éxito desde el primer acorde, pero la trayectoria de "Porque te vas" fue todo lo contrario.

Lo que hoy reconocemos como una pieza fundamental de la cultura hispana, interpretada por la voz lánguida y melancólica de Jeanette, comenzó su vida como un rotundo fracaso comercial que estuvo a punto de perderse en el olvido.

Su renacimiento no fue obra del marketing, sino de una tarde lluviosa en Cuenca y de la visión de uno de los directores más grandes del cine español.



Todo comenzó en una casa de campo en Castejón, Cuenca. Allí, un joven y entonces desconocido José Luis Perales se encontraba sumergido en la soledad de una tarde de tormenta.

En medio de esa atmósfera de nostalgia, Perales escribió una letra que hablaba de un amor adolescente que se escapa entre las manos.

Aunque él aún no se veía a sí mismo como cantante, tenía un sueño específico: que esa canción fuera interpretada por Jeanette, de quien era un profundo admirador,.

Un detalle vital que suele escapar al oyente promedio es el significado real de su título. "Porque te vas" no es una pregunta, sino una afirmación rotunda.

Aunque la métrica musical pone el acento de forma que parece un "por qué", la letra es en realidad la justificación de una tristeza: el corazón se pone triste porque la persona amada se está marchando.

Esta sutil distinción otorga a la obra una vulnerabilidad absoluta, comparando el sentimiento de pérdida con la desolación de la infancia, especialmente en versos donde el narrador admite que llorará "igual que un niño".

Perales logró entregar la canción al productor de Jeanette, Rafael Trabucchelli, y aunque inicialmente hubo rumores de que la cantante se resistía a grabarla por preferir a sus autores habituales, ella misma aclaró que el tema le gustó desde el principio.

Sin embargo, tras su lanzamiento en 1974, la canción pasó desapercibida por las radios y las tiendas de discos, quedando relegada a un segundo plano,.

El destino de la canción cambió radicalmente gracias a Carlos Saura. El cineasta, un ávido coleccionista de vinilos, encontró en la melodía de Jeanette la pieza perfecta para su película Cría Cuervos (1975).

La escena se volvió icónica: una pequeña Ana Torrent pone el disco en su tocadiscos, llenando el espacio con esa mezcla de balada y toques de funk-rock caracterizados por un saxofón y una batería muy presentes.

En una España que acababa de vivir la muerte de Franco, la canción adquirió una dimensión política y social profunda,. Versos que hablaban de "cosas que quedaron por decir" resonaron en un país que despertaba de un largo silencio.

Tras el triunfo de la película en el Festival de Cannes, el éxito fue imparable. "Porque te vas" dio la vuelta al mundo, alcanzando el número uno en países como Francia, Alemania y Japón, y vendiendo más de seis millones de copias a nivel global.

A casi 50 años de su creación, la canción sigue vigente, habiendo sido versionada por más de 40 artistas, desde Carla Bruni hasta Natalia Lafourcade,. No obstante, su historia reciente no ha estado exenta de polémica.

En los Premios Goya 2023, durante el homenaje póstumo a Carlos Saura, la organización decidió que fuera Lafourcade quien interpretara el tema, dejando a Jeanette fuera del escenario.

La artista calificó el hecho como un "bochorno", sintiendo que le habían arrebatado el lugar que le correspondía en un momento tan ligado a su carrera,. Sin embargo, la justicia poética se hizo presente en la capilla ardiente del director.

Allí, Jeanette pudo despedirse de Saura cantando "Porque te vas" a capela, cerrando un círculo emocional que comenzó en aquella tarde lluviosa en Cuenca.

